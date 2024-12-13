富邦U18青棒賽》以11：0大勝台中市晉級4強 雲林縣教頭坦言有點意外

雲林縣擊敗台中市，隨即出戰新北藍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕新北富邦U18青棒賽今天中午進行另一場8強戰，雲林縣左投吳柏霆繳7局無失分完封勝，加上打線在首局猛攻5分，最終就以11：0大勝台中市，晉級稍晚進行的4強戰，對手為穀保家商化身的新北藍，面對強勢挑戰7連霸的新北藍，雲縣教頭吳秉倫說，「盡全力去打，應該是一場55波的比賽。」

雲縣高三左投吳柏霆獨撐7局用92球僅被敲2安，另有4K和5次四死球，無失分拿下勝投，成為球隊獲勝頭號功臣。

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吳柏霆一夫當關，隊友火力全力相挺，首局靠4安、1保送和對手2次失誤，一口氣灌進5分，2局上雲縣以3安進帳1分，4局上再打下3分奠定勝基。

雲林縣攻勢串聯，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

雲縣全以麥寮高中球員組成，中市則是西苑中學、興大附農和新社高中聯軍，以大比分差輕取對手，吳秉倫坦言，「這個結果我也有點意外。」

吳秉倫指出，其實對方先發投手鍾亦恩滿不錯的，只是守備有2次失誤，第一局打下大局就有點意外；此役鍾亦恩先發只解決2人次，被敲4安另有1保送，因隊友守備失誤失5分僅1分責失。

近年麥寮高中在各大盃賽表現不俗，今年新北富邦U18青棒賽一舉闖進4強，吳秉倫表示，校方、後援會和雲林縣縣政府都很支持球隊，給足後勤支援，練球環境有改善，小朋友伙食和住宿滿不錯的，比較能吸引好手加入球隊。

雲林縣總教練吳秉倫。（記者陳志曲攝）

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