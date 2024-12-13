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羽球年終賽》山口茜擊退革通豪取對戰5連勝 女單4強全數出爐

2024/12/13 15:03

山口茜。（資料照）山口茜。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本名將山口茜今在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽最終戰和泰國女將革通激戰1小時又12分鐘，最終以13：21、21：14、25：23豪取對戰5連勝，也拿下分組第3名，但無緣晉級4強。

山口茜這次小組賽和南韓安洗瑩、中國韓悅以及泰國革通同組，但小茜在首戰以直落二敗給韓悅，讓自己在小組賽對戰陷入危機，她在第2戰打了3局以2：1擊退安洗瑩，還保有晉級的一絲機會。

不過，稍早安洗瑩以直落二打敗韓悅，兩人取得2勝1負，比較得失局數，小安以分組第1晉級4強，韓悅拿下分組第2，山口茜也確定無緣4強，革通則是2連敗，已提早遭淘汰。

即便晉級情況已經確定，山口茜和革通一戰將決定分組第3、4的排名，小茜過去對上革通以4勝0負握有優勢。今天革通首局先以21：13勝出，但小茜在第2局找到節奏，16：14時連拿5分，以21：14扳回一城。

進入決勝局，山口茜先搶下第11分，技術暫停後革通迎頭趕上，還一度超前取得15：12領先，但小茜很快回擊，兩人展開拉鋸，革通一記回擊打在邊線上，先取得賽末點，隨後又發生失誤被扳平。

兩人一路僵持，戰成23：23後山口茜拉快速度扣殺得分，出現賽末點，革通隨後回擊掛網，最終小茜以25：23收下勝利。

女單4強全數出爐，女單B組方面，安洗瑩、韓悅以分組第1、2名晉級4強，山口茜擊敗革通拿下分組第3，革通第4。

A組方面，日本大堀彩3連勝晉級，中國王祉怡稍早以21：8、21：16擊敗印尼東宗，以分組第2收下另一張4強門票，第3、4名分別是東宗和泰國布莎南。

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