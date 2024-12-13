MLB》王建民欠他勞力士？ 前國民隊友笑談讓出40號：啥都沒拿到

巴列斯特表示當時他把背號讓給王建民，但沒拿到禮物。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕今日索托（Juan Soto）正式加盟大都會，而他選用的背號正是前大物新秀貝堤（Brett Baty）的背號，美國網友在討論索托會送給貝堤什麼樣的禮物做為讓出背號的回報時，意外釣出王建民在國民的前隊友巴列斯特（Collin Balester），他也分享了在國民隊的昔日往事。

大谷翔平在去年加盟道奇隊時，因為感謝隊友凱利（Joe Kelly）讓出17號背號，因此送一台保時捷給凱利的愛妻。而索托因為簽下一張史上最大合約，所以貝提會獲得怎樣的禮物自然也成為熱議話題。

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王建民的前隊友巴列斯特，在社群軟體回應網友貼文時提到，當王建民加盟國民隊並拿走他的背號時，自己什麼都沒有拿到：「我以為這就是當時的行情價，哈哈。直到我聽到他在洋基拿走別人背號時，送給對方一支勞力士。」不過巴列斯特仍表示，在他心中王建民還是個很棒的隊友。

現年38歲的巴列斯特在2008年於國民初登板，而王建民則在2010年被國民簽下，當時巴列斯特就因此改成99號背號，而王建民則在國民續披40號戰袍。

巴列斯特在網路上回憶昔日往事。（圖片擷取自X）

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