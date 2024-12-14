周天成力拚冠軍賽門票強碰世界球王石宇奇 今日賽事預告與轉播

周天成力拚冠軍賽門票。（羽協提供）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日BWF年終賽將進入4強賽，我國男單一哥周天成將對上世界球王石宇奇，雙方生涯過去13度碰頭石宇奇拿下9勝4敗優勢，究竟誰能拿下冠軍賽門票呢，讓我們一起為台灣好手加油！敬請鎖定轉播唷。

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今日NBA有兩場賽事轉播，第一場由湖人交手愛德華茲（Anthony Edwards）率領的灰狼，第二場則是近期2連敗的快艇對陣金塊，究竟哪兩隊會勝出呢，敬請鎖定轉播唷。

今日冬季聯盟迎來4強賽並有兩場賽事轉播，第一場由台灣山林隊交手日職白隊，晚場則是台灣海洋對決日本社會人隊，勝隊晉級明天冠軍戰，敗隊爭季軍，究竟哪兩隊能夠晉級冠軍戰呢，敬請鎖定轉播唷。

NBA

09:00 湖人@灰狼 緯來體育

10:00 快艇@金塊 愛爾達體育1台

TPBL

14:30 雲豹@海神 博斯運動2台、MOMO綜合台、Youtube

17:00 特攻@戰神 博斯運動2台、MOMO綜合台、Youtube

PLG

17:00 勇士@領航猿 民視第1台、四季線上、Youtube

冬季聯盟

12：00 台灣山林 VS 日職白隊 四強賽 DAZN1、DAZN3

18：00 台灣海洋 VS 日本社會人 四強賽 DAZN1、DAZN3

UBA

15:30 世新大學VS中信學院 女子預賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

17:20 北市大學VS臺灣科大 女子預賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

19:10 美和科大VS臺北大學 女子預賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

羽球

09:30 BWF 年終賽 4強（上） 愛爾達體育3台

17:00 BWF 年終賽 4強（下） 愛爾達體育3台

新北城市U18棒球

09:00 季軍戰 愛爾達體育4台

11:30 冠軍戰 愛爾達體育4台

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