12強》陳柏清回母校南投中興高中 「辰己涼介小金人」也來了

旭光高中棒壘社指導老師莊逸丞以小金人造型跑1500公尺。（旭光高中提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣各級學校運動會陸續舉行，紛紛融入棒球元素，12強金牌左投陳柏清和情蒐成員黃耀毅，今天帶著「台灣尚勇」精神回母校中興高中；南投縣立旭光高中今年才成立棒壘社，指導老師莊逸丞則以日職球員辰己涼介領獎的小金人造型參加運動會，除向辰己涼介致敬，也盼激起學生對棒球和生活的熱情與創意。

台灣隊在12強奪冠，而經典賽資格賽教練團成軍，緊張著要開出35人名單，全台民眾都還在棒球的熱潮中，近一週的各級學校運動會陸續舉行，棒球仍是運動會的重要元素。

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國立中興高中今天舉辦運動會，12強左投陳柏清是該校進修部畢業校友，也是學校棒球隊栽培出來的球員，另比他小兩屆的黃耀毅，此次是12強台灣隊的情蒐團隊成員，被稱為12強隱形功臣，兩人應學校之邀返校參加運動會，成為會場最受注目的焦點。

同樣在今天舉行運動會的南投縣立旭光高中，該校今年剛成立棒壘社，一成立就參加黑豹旗棒球錦標賽，棒壘社指導老師莊逸丞則以日本隊球員辰己涼介日前參加日職頒獎典禮的小金人和金手套造型，參加1500公尺賽跑，他說，用該造型向喜歡的選手辰己涼介致敬，也希望由他的創意與活力，鼓勵學生生活中有更多創意和熱情。

旭光高中老師莊逸丞模仿辰己涼介小金人和金手套造型，還稱自己是「丞己涼介」，參加該校的運動會。（旭光高中提供）

陳柏清（右3）和情蒐團隊成員黃耀毅（右2），回中興高中參加運動會，成為會中最受注目的焦點。（記者陳鳳麗攝）

陳柏清掌旗，與棒球隊學弟們一起進場。（記者陳鳳麗攝）

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