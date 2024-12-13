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MLB》洋基想搶太空人強打塔克卻沒誠意？ 美媒：他們只出垃圾包

2024/12/13 17:09

塔克。（資料照）塔克。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊在失去索托（Juan Soto）後外野防區與打線上出現一大漏洞，儘管先前曾傳出條紋軍想要透過交易網羅太空人強打塔克（Kyle Tucker），今日卻有紐約媒體報導，洋基在交易提案中的誠意十分不夠。

塔克是近年來最強的左打者之一，儘管未能比肩索托的打擊實力，但他在今年打出高達180的wRC+，生涯至今也累積21.1fWAR，且將滿28歲的年紀，也被認為若明年投入自由市場，可以拿到一張4至5億美元的大約。目前塔克還剩下最後一年的仲裁年，代表他只要沒有與太空人續約的話，將會在2026年成為自由球員。

近期塔克不斷被捲入各式的交易傳聞當中，洋基就傳出想要交易來塔克來填補索托空缺，但根據《NJ.com》記者米勒（Randy Miller）表示，有消息來源向他透露：「我跟太空人管理層談過，他們告訴我洋基沒有提供太空人想要的東西。什麼都沒有。他們認為洋基只提出垃圾包裹。」

先前有消息指出，太空人想要洋基剛奪下美聯新人王的火球男希爾（Luis Gil），該消息人士指出：「他們想要直接在大聯盟提供戰力的球員，他們不想要重建。」

洋基新人王希爾。（資料照）洋基新人王希爾。（資料照）

儘管目前交易仍沒有新動態，但倘若洋基可以用過剩的先發戰力，換取只比索托弱一點的塔克，將能讓戰力不至於下滑太多，接下來只要再補強其他的空缺，那明年的洋基肯定還是季後賽熱門球隊。

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