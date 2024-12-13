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中職》潘傑楷、陳聖平、林佳緯拜會金門縣議會議長洪允典

2024/12/13 16:33

統一獅潘傑楷、陳聖平、林佳緯拜會金門縣議會議長洪允典，還參觀貢糖的製作過程。（統一球團提供）統一獅潘傑楷、陳聖平、林佳緯拜會金門縣議會議長洪允典，還參觀貢糖的製作過程。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕統一獅金門校園棒球推廣活動今天下午舉行棒球教室，潘傑楷、陳聖平、林佳緯趁指導小朋友前的空檔拜會金門縣議會議長洪允典，還參觀貢糖的製作過程，並品嚐當地的溫體鮮沖酒糟牛肉麵。

金門酒廠能贊助統一獅13年，主因是金門縣議會每年都通過遇算，潘傑楷3人特地先到議會向議長洪允典致謝並致贈簽名球，洪允典得知今年統一獅增辦2024金酒盃少棒交流賽，邀請高雄市中正國小和台南崇學、立人國小到金門比賽，當場表示，明年可以擴大辦理，邀請兩岸三地的球隊一起交流。

潘傑楷3人隨後參觀貢糖的製作過程，剛好遇到來訪的觀光客，立刻被包圍要求合照，潘傑楷還被關心「手傷有比較好嗎？」，3人全神貫注觀看師父拉糖、切糖熟練的刀工和技巧，還透過與電腦互動體驗製作貢糖搗碎花生和拉糖的感覺，再前往金門圓頭鮮沖溫體牛的創始店品嚐牛肉麵。

統一獅潘傑楷、陳聖平、林佳緯拜會金門縣議會議長洪允典，還參觀貢糖的製作過程。（統一球團提供）統一獅潘傑楷、陳聖平、林佳緯拜會金門縣議會議長洪允典，還參觀貢糖的製作過程。（統一球團提供）

統一獅潘傑楷、陳聖平、林佳緯拜會金門縣議會議長洪允典，還參觀貢糖的製作過程。（統一球團提供）統一獅潘傑楷、陳聖平、林佳緯拜會金門縣議會議長洪允典，還參觀貢糖的製作過程。（統一球團提供）

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