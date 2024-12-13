棒球》解決四級棒球人才培育 教育部斥資整修雲科大棒球場

解決4級選手培育問題，雲科大與教育部共同斥資3000萬元整修雲科大棒球場。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林科技大學今（13）日辦理校內3項重大建設聯合慶祝活動，其中棒球球整修教育部及校方共同投入近3000萬元，現正舉辦2024大專棒球聯賽，教育部次長林騰蚊應邀在開球，這次在世界12強比賽優異的江國豪也應邀出席，受到球迷熱情歡迎。

雲科大3項重大建設包括，棒球場整修成為乙級聯賽標準場地、未來科技應用大樓、校園通學步道改善等，慶祝儀式由雲科大校長楊能舒主持，包括教育部次長林騰蛟、技職司長楊玉惠、雲林縣長張麗善及產業界多家公司老闆都與會。

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林騰蛟表示，世界棒球12強賽台灣隊奪冠舉國歡騰，掀起棒球熱潮，大家關心國內人才培育，尤其雲林縣在國小、國中及高中對棒球運動推動及人才培訓努力多年，江國豪就是雲林所培養出來的優秀選手。

林騰蛟指出，體育署長期以來透過相關經費及運動發展機制的資金挹注支持基層運動發展，這次雲科大棒球場整修學校與教育部投入3000萬元，不僅提升大學棒球運動設施與環境，未來也可作為各級學校學生聯賽的棒球比賽基地。

林騰蛟說，期待雲科大棒球場啟用後，帶動大專校院的棒球運動發展，同時結合在地球場，共同推進區域棒球運動普及，讓棒球能有更好發展，培育更多優秀選手在國際上為台灣爭光。

楊能舒表示，未來科技應用大樓總經費5.8億元，未來將是學校產學合作的重要基石，結合產學研大樓共同建構技術創新與人才培育的核心基地。

張麗善指出，雲科大創校34週年在培育人才方面成效卓越，縣府推動9大產業園區未來與雲科大、虎尾科技大學持續合作培育人才，讓縣內孩子不用再外漂。

2024大專棒球聯賽參加隊伍開心與棒球國手江國豪及貴賓們合影。（記者黃淑莉攝）

2024大專棒球聯賽在雲科大棒球場舉辦，教育部次長林騰蛟（右2）及棒球國手江國豪（左）擔任開球嘉賓。（記者黃淑莉攝）

斥資5.8億元興建的雲林科技大學未來科技應用大樓將成為國內重要技術創新與人才培育基地。（記者黃淑莉攝）

雲林科技大學校長楊能舒與教育部次長林騰蛟、雲林縣長張麗善等貴賓一起為未來科技應用大樓剪綵。（記者黃淑莉攝）

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