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NBA》國王沙波尼斯超大號雙十險勝鵜鶘 總教頭布朗：真的太驚人了

2024/12/13 18:05

沙波尼斯。（美聯社）沙波尼斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕國王近期表現逐漸回穩，今天以111：109險勝鵜鶘，在陣中球星德羅森（DeMar DeRozan）和沙波尼斯（Domantas Sabonis）的帶領下，順利幫助球隊取得3連勝，賽後總教頭布朗（Mike Brown）也盛讚沙波尼斯出色的表現。

沙波尼斯本場繳出全隊最高32分，並拿下20籃板、3助攻及2抄截，命中率高達73.3%，成為本戰取勝的關鍵人物。布朗在賽後表示，沙波尼斯的表現令人難以置信：「他今晚扛起球隊很大部分的重擔，他在35分鐘內拿下32分、20籃板，太驚人了，真的太驚人了，這是一場極其出色的表現。」此外，沙波尼斯本賽季的「雙十」次數來到22次，位居聯盟第一。

本場同為關鍵人物的德羅森，在第三節開局連續命中3記三分球，全場繳出29分、3籃板、2助攻、4抄截的表現。他在賽後受訪時說道，能贏下這場艱難的比賽並不容易，接下來將有幾天時間準備下一場比賽，也認為球隊近期的表現相當出色：「我們先是成功保護住主場，接下來的客場之旅也打得不錯，我們正朝著正確的方向邁進。」

國王目前戰績為13勝13敗，這是他們自11月23日以來首次達到5成勝率，並在近5場比賽中贏下4場，球隊將有3天的休息時間，於12月17日主場迎戰金塊。

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