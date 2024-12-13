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路跑》台北馬12/15登場 肯亞名將來台踢館挑戰破紀錄

2024/12/13 17:02

台北馬拉松12/15登場。（記者吳孟儒攝）台北馬拉松12/15登場。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2024台北馬拉松將於本週日在台北市政府前廣場盛大開跑，今年首度晉升為世界田徑總會金標籤賽事，也吸引不少菁英跑者參賽，其中國際跑者達4380位，更創下歷年最多。

本屆前來的16位標籤認證菁英選手，其中來自肯亞的男子長跑好手基普柯里爾（Brimin KIPKORIR），個人最佳為2小時04分鐘53秒，也是他2023年在法蘭克福馬拉松完成二連霸的成績。

此外，基普柯里爾在今年9月雪梨馬拉松也飆出2小時06分18，創下個人本季最佳，今年他將挑戰台北馬2020年締造的大會紀錄2小時09分18秒，瞄準7萬7500美元獎金（約252萬台幣）。

國內也有許多菁英跑者等參賽，包含參加馬拉松組的蔣介文、周庭印、 葉日鴻、謝千鶴、雷理莎、陳逸寧等，半程馬拉松則有黃威衡、周鴻宇、曾廷瑋、黃華凡、曹純玉、張芷瑄、董家琪等國內好手，將正面迎擊國外菁英選手的挑戰。

黃華凡生涯半馬成績最佳為1小時10分54秒，這次台北馬除了希望能再突破個人最佳成績，也希望能一舉達到明年德國世大運參賽標準，也就是得至少跑進1小時07分內才有機會。

台北馬12/15開跑。（記者吳孟儒攝）台北馬12/15開跑。（記者吳孟儒攝）

肯亞長跑好手基普柯里爾。（記者吳孟儒攝）肯亞長跑好手基普柯里爾。（記者吳孟儒攝）

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