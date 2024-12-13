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富邦U18青棒賽》4投聯手完封對手 新北藍晉級冠軍戰挑戰7連霸

2024/12/13 17:24

新北藍拿下勝利。（記者陳志曲攝）新北藍拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕新北富邦U18青棒賽今天下午進行4強戰，穀保家商化身的新北藍團隊敲出9支安打，加上4名投手聯手封鎖麥寮高中化身的雲林縣，最終新北藍就以4：0完封勝雲縣，晉級明天冠軍戰，新北藍強勢挑戰7連霸，總教練鄭志強說，「還是會有壓力，7連霸是目標，不過仍告知選手平常心面對每一場比賽。」

新北藍推出高一左投楊辰浩先發，他只投15球抓下1人次、奉送2次四壞，留下一出局一、二壘有人局面退場，高二右投王銘賢緊急登板救火，他讓第4棒許祐愷擊出雙殺打化解失分危機；王銘賢中繼3.2局被敲2安無失分拿下勝投，蔡琞傑接手投2局、郭宸安投1局皆未失分順利守成。

鄭志強表示，楊辰浩才高一，如果守不下來往後比賽會比較沒自信，所以首局當機立斷換投，有跟他講這一場投不好，還是要為明天比賽備戰，遇到危機要如何調整心態很重要。

雲縣推出王牌徐磊先發，他獨撐6局用90球被敲9安，失4分其中3分責失承擔敗投，劉承佑、曾聖恩、江宗駿皆貢獻雙安，鄭志強指出，賽前有提醒選手注意徐磊的投球特點，配球模式會以變化球為主，設定變化球打，只要是好球就攻擊，收到不錯成效。

王銘賢即刻救援成為球隊致勝功臣，鄭志強說，王銘賢從黑豹旗至今就以中繼為主，變化球一直在成長，也能用變化球搶好球數，目前是陣中最穩定的中繼投手。

即使明天要爭冠挑戰7連霸，不過鄭志強預告，冠軍戰預計推出高一投手先發，「從黑豹旗至今都在練一、二年級投手，慢慢布局明年比賽，不會想為了冠軍就用少數幾名投手，畢竟5名球速超過150公里的投手都畢業了，要把他們練起來。」

鄭志強語重心長地說，「不想讓外界覺得用掉郭宸安，穀保就沒投手了。」穀保高三右投郭辰安最快球速148公里，他的父親是富邦悍將投手教練郭勇志。

新北藍先發投手楊辰浩投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）新北藍先發投手楊辰浩投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）

雲林縣先發投手徐磊。（記者陳志曲攝）雲林縣先發投手徐磊。（記者陳志曲攝）

新北藍總教練鄭志強。（記者陳志曲攝）新北藍總教練鄭志強。（記者陳志曲攝）

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