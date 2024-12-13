NBA》禁區戰力拉警報！ 湖人主帥談輪替要角海伊斯最新傷況

海伊斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人從本季開季以來，就飽受前場傷兵太多，深度不足的問題，沒想到現在連本賽季的第一替補中鋒海伊斯（Jaxson Hayes），都傳出至今仍受到先前的腳踝傷勢困擾，歸期未定的消息。

湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在接受《Laker Nation》記者Daniel Starkand訪問時表示，以目前的復原進度來看，雖然海伊斯已經缺席近3周，但球隊還不確定他什麼時候才能重回賽場。

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海伊斯本季場均上場時間達17.5分鐘，而他場均能砍下6.4分、4.5籃板和0.8阻攻，是湖人本季最倚重的禁區替補戰力，在他在11月下旬在練習時扭傷腳踝缺陣後，球隊現在只能倚靠季前簽下的二年級中鋒柯洛柯（Christian Koloko）。

在海伊斯目前因踝傷缺席超過兩周，且仍無法確定何時能歸隊的情況下，洛杉磯資深記者韋恩（Anthony Irwin）在稍早的報導中指出，湖人制服組正在積極尋求交易來補強薄弱的禁區戰力，其中爵士的凱斯勒（Walker Kessler）和巫師的瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）都是球隊潛在的補強人選。

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