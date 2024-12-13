高球》台新贊助選手蔡佩穎 勇奪大亞集團女子公開賽冠軍

蔡佩穎奪下冠軍。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女子高爾夫選手蔡佩穎參與2024年大亞集團女子公開賽，再創佳績，昨日打出66桿，前兩輪僅以1桿之差緊追在後，蔡佩穎今日第3回合打出68桿，合計以低於標準桿10桿、206桿的好成績捧起金盃，將冠軍榮耀留在台灣。

台新長期贊助的高球女將蔡佩穎，自2011年起取得日巡賽資格，十多年來累積賽事經驗與球技實力，於2021年成為該年度所有台灣參與日巡賽者中，獎金榜第一的台灣女將，更於2022年包辦日立慈善盃女子高爾夫球菁英賽及明治安田生命橫濱輪胎女子賽兩座后冠，成為國內外巡迴賽事的常客的她，日前也於JLPGA日本次級巡迴賽中摘下后冠。

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台新自2011年起致力於支持女子高爾夫球運動，累積超過13年來贊助曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏與黃亭瑄等多位國內外知名選手，助力他們在各大賽事中發光發熱。贊助球員錢珮芸今年更成為台新支持高球選手中首位征戰奧運的代表。

台新金控投入逾億元支持空手道、高爾夫球、籃球及路跑等運動，並透過慈善高球賽事關懷弱勢，實踐善的循環，持續助力選手未來在國際舞台上再創佳績。

蔡佩穎奪下冠軍。（TLPGA提供）

大亞集團董事長沈尚弘（左）頒發冠軍獎盃給蔡佩穎。（TLPGA提供）

蔡佩穎奪下冠軍，其他選手潑水為她慶祝。（TLPGA提供）

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