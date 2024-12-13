高球》沒壓力心情輕鬆出擊 蔡佩穎大亞集團女子公開賽封后本季第3冠入袋

蔡佩穎奪下冠軍，其他選手潑水為她慶祝。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕旅日女將蔡佩穎今天在大亞集團女子公開賽最後一輪繳出68桿，並以總桿206桿後來居上，抱回本季第3座冠軍和108萬元獎金。

蔡佩穎在前兩回合打完暫居並列第3，和領先選手李旻、泰國布薩巴甘僅1桿差距，但她在最後一回合表現穩健，抓下5鳥、吞1柏忌，最終以2桿之差抱回金盃。

請繼續往下閱讀...

蔡佩穎在3天的比賽過程並未給自己壓力，她表示，本週參賽心情相當輕鬆，嘉南球場的設計也相當適合自己的擊球特性，因此不負眾望，成功將冠軍獎盃留在台灣。

回顧最終回合的精采歷程，蔡佩穎說：「今天主要是觀察同組的布薩巴甘在特定球洞的表現，提供我一些參考，我整回合也有15洞標準桿上果嶺，幾個難度較大的球洞，像第15洞成功救平標準桿，更幫助我得以將差距進一步拉開。另一方面，今天也採取更保守的打法，如昨日使用三號木桿在第18洞開球，最後一回合則改用三號小雞腿桿降低風險，即便剩下190碼距離，但也不至於跳到球道右側的大水池而喪失任何挽救的機會。」

蔡佩穎在最後關鍵時刻的第2桿順利攻上果嶺，儘管第一推力道不夠未能賺鳥，但成功保Par還是助她平安度過挑戰，最終在頒獎台上接受加冕。

33歲的蔡佩穎以日巡為主要戰場，今年曾在WPGA澳洲女子菁英賽、日次巡明治安田生命女子公開賽奪冠，中國信託女子公開賽、日次巡賽嘉實多女子賽拿下並列第3名，如今又在年底捧起金盃，收穫豐富。

蔡佩穎接下來將回到日本參加JLPGA頒獎典禮，已考取日巡賽明年上半年參賽資格的她，接下來除回台參加明年第一場的日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽外，持續為明年賽季做準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法