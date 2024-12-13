羽球年終賽》不敵大馬組合無緣4強 李洋國際賽「最後一舞」落幕

李洋、王齊麟。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣奧運雙金李洋／王齊麟今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽最終戰，以22：24、21：12不敵馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，無緣晉級4強，麟洋配「最後一舞」正式畫下句點。

今年賽季結束後將退役的李洋，和王齊麟前次合作已是9月台北羽球公開賽，近期他也把心力放在教學上，這次年終賽抱著享受比賽的心態上陣。

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不過，李洋／王齊麟展現奧運雙金實力，小組賽首戰拍下自家人李哲輝／楊博軒開出紅盤，前役也和丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森激戰3局才遭逆轉敗陣，收下1勝1負。

丹麥組合拿下2連勝後，率先搶下4強門票，今天李洋／王齊麟今天小組賽最終戰碰上世界排名第7的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁將是殊死戰，勝方可取得4強門票，而雙方過去交手各拿2勝。

李洋／王齊麟開局還在調整節奏，一度以0：2落後，但兩人迅速調整，隨後一口氣掃進5分超車，眼看對手趕上，麟洋配連續得分穩住局面，率先搶下第11分。技術暫停後，被大馬組合超前，但麟洋配很快回擊追平，雙方人馬你來我往，可惜麟洋配以22：24讓出。

麟洋配在第2局開賽陷入亂流，多次底線出界，以1：9落後，好在兩人及時回神，連拿5分止血，兩人也展現防守實力，演出美技，未料技術暫停後，麟洋配失誤再度增加，被對手先拿下賽末點，以12：21落敗，這也是李洋生涯國際賽最終戰。

李洋（左）結束生涯最後一舞。（羽協提供）

李洋、王齊麟。（羽協提供）

李洋、王齊麟。（羽協提供）

李洋（右）結束生涯最後一舞。（羽協提供）

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