NBA》塞爾提克派理查德成最佳第6人熱門人選：沒獲獎也會繼續努力

派理查德。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今日塞爾提克在主場以123:99擊潰活塞，其中，派理查德（Payton Pritchard）砍下全場最高27分，三分球更是15投7中，命中率高達46.7%，成為隊史第10位投進500顆三分球里程碑的球員，並在賽後表示成為年度最佳第6人熱門人選的想法與心態。

「這不是我特別在意的事情，即使沒有獲獎我也會繼續努力，但如果能獲得這份榮譽，那將是一種肯定與榮耀。」派理查德表示，如果有幸獲獎，將是對他努力工作的肯定，也證明自己能夠從替補席上，為球隊帶來高水準的貢獻。

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本賽季，派理查德上場平均28.3分鐘，能繳出16.5分、3.3籃板、3.2助攻的表現，其三分球每場能投進3.8顆，三分球命中率高達43.2%。

此外，據隨隊記者史諾（Taylor Snow）指出，派理查德目前排名隊史三分榜第10名，第9名為布萊德利（Avery Bradley）的520顆。值得一提的是，派理查德僅用了291場就接近此數字，後者則花了413場。而陣中老將哈佛德（Al Horford）投進639顆排名第8，第7則是塞爾提克傳奇名宿柏德（Larry Bird）的649顆。

Payton Pritchard becomes the 10th member of Boston's 500 3PM clubhttps://t.co/AUKjxorP2t pic.twitter.com/f5JJ3ovMF9 — Taylor Snow （@taylorcsnow） December 13, 2024

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