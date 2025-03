NBA》塞爾提克派理查德成最佳第6人熱門人選：沒獲獎也會繼續努力

派理查德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日塞爾提克在主場以123:99擊潰活塞,其中,派理查德(Payton Pritchard)砍下全場最高27分,三分球更是15投7中,命中率高達46.7%,成為隊史第10位投進500顆三分球里程碑的球員,並在賽後表示成為年度最佳第6人熱門人選的想法與心態。

「這不是我特別在意的事情,即使沒有獲獎我也會繼續努力,但如果能獲得這份榮譽,那將是一種肯定與榮耀。」派理查德表示,如果有幸獲獎,將是對他努力工作的肯定,也證明自己能夠從替補席上,為球隊帶來高水準的貢獻。

本賽季,派理查德上場平均28.3分鐘,能繳出16.5分、3.3籃板、3.2助攻的表現,其三分球每場能投進3.8顆,三分球命中率高達43.2%。

此外,據隨隊記者史諾(Taylor Snow)指出,派理查德目前排名隊史三分榜第10名,第9名為布萊德利(Avery Bradley)的520顆。值得一提的是,派理查德僅用了291場就接近此數字,後者則花了413場。而陣中老將哈佛德(Al Horford)投進639顆排名第8,第7則是塞爾提克傳奇名宿柏德(Larry Bird)的649顆。

