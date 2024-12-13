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NBA》湖人調整培養計畫！ 布朗尼G聯盟客場處女秀狂砍30分

2024/12/13 21:29

布朗尼。（資料照，今日美國）布朗尼。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕今日G聯盟南灣湖人以100：106惜敗給山谷太陽，但陣中布朗尼（Bronny James）狂砍30分，打出G聯盟生涯代表作，超越上周對陣聖地牙哥快艇隊的得分新高。

此戰，年僅20歲的布朗尼全場攻下30分、3籃板、2助攻、1抄截、1火鍋外加3顆三分球的表現，全場23投13中，命中率達56.5%，大幅超越了他對陣快艇隊時創下的16分紀錄。布朗尼在此前3場G聯盟比賽中，平均每場只能得到8.7分，投籃命中率更是僅29.4%。

「這是我們的決定，更多的比賽經驗對布朗尼是好事。」一名聯盟消息人士告訴《The Athletic》。起初，球隊僅允許布朗尼參加G聯盟的主場比賽，雖然該決策引發外界熱議，但球隊本周迅速調整策略，讓布朗尼在他的首次G聯盟客場秀就繳出亮眼表現。

南灣湖人總裁巴斯（Joey Buss）在接受《ESPN》採訪時也表示：「這些決策是流動性的，我們會做出對他發展最有利的安排。」巴斯強調，球隊對所有的G聯盟球員都有類似的培養方式，將基於球員的發展階段、傷病狀況以及球隊訓練所需人數等因素去做靈活調整。

今年6月，布朗尼在選秀大會以第55順位被湖人選中，並在開幕戰就寫下歷史，與老爸詹姆斯（LeBron James）一同上場，締造聯盟史上首見「父子同台」。但布朗尼本季在NBA出賽機會有限，表現也不盡理想，平均上場時間2.6分鐘，只能拿到0.6分、0.1籃板、0.3助攻，投籃命中率僅12.5%，三分球命中率更是0%。此外，布朗尼也因左腳跟骨挫傷，導致他缺陣G聯盟近2周的比賽，其左膝也曾在高中時期接受過手術治療。

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