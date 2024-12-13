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體育 籃球 TPBL

TPBL》中場遊戲頻引熱議 夢想家20萬獎金今天送出去了！

2024/12/13 20:53

福爾摩沙夢想家中場遊戲近期再度引發爭議，球團今在遊戲經過調整後成功送出20萬元。（記者廖耀東攝）福爾摩沙夢想家中場遊戲近期再度引發爭議，球團今在遊戲經過調整後成功送出20萬元。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家中場遊戲近期再度引發爭議，球團今在遊戲經過調整後成功送出20萬元，也引起全場球迷歡呼。

夢想家10月20日在主場交手戰神一役，中場的高爾夫推球贏獎金遊戲爆出爭議，因戰神洋將牧倫斯想幫球迷贏得10萬元獎金，然而因洞口太小，即使用手在洞口邊用力推，高爾夫球還是進不去，讓全場觀眾譁然，也引發軒然大波。

夢想家隨後將獎金提高至20萬元，不料週三（11）日夢想家迎戰特攻之戰，中場遊戲再度引發爭議，一位女球迷推球推歪後，卻被球團吉祥物優尼獸「神助攻」推進洞裡，不過這球不算，主持人還打趣表示，「優尼獸再一次的話20萬你出喔。」

夢想家隨後讓該名球迷重打一次，最後球未進洞，賽後此插曲引發大批網友不滿，夢想家領隊陳立宗今賽前受訪時表示，球團有看到大家的聲音，因此會針對推桿距離或洞口大小進行調整，「我們會大幅降低難度，我們就是一定要送出去（獎金），但不能不按照規則，高爾夫的規則就是要一桿進洞。」

今夢想家也確實在中場遊戲做出調整，讓三位球迷站在中場進行推桿，大幅縮短距離，第二位球迷推進右邊500元商城禮券的洞，第三位球迷則一舉推進最中間的洞，獨得20萬獎金，全場歡聲雷動。

福爾摩沙夢想家中場遊戲近期再度引發爭議，球團今在遊戲經過調整後成功送出20萬元。（記者廖耀東攝）福爾摩沙夢想家中場遊戲近期再度引發爭議，球團今在遊戲經過調整後成功送出20萬元。（記者廖耀東攝）

福爾摩沙夢想家中場遊戲近期再度引發爭議，球團今在遊戲經過調整後成功送出20萬元。（記者廖耀東攝）福爾摩沙夢想家中場遊戲近期再度引發爭議，球團今在遊戲經過調整後成功送出20萬元。（記者廖耀東攝）

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