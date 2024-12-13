UBA》「綠髮奇鞋」菜鳥林湘凌超準轟34分 北大重返六強有機會

台北大學林湘凌（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北大學大一菜鳥林湘凌今天三分球7投中5，攻下 UBA個人新高34分，外帶11籃板，率隊88：77擊敗上季第九台灣體大，拿下113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第二階段首勝，累計2勝3敗，續朝重返六強努力。

林湘凌說：「34分並非我籃球生涯最高，上季最後一年打普門，在鳳山體育館的八強賽對衛冕軍淡商，我轟進44分，可惜普門在延長賽輸球，今天我再拿34分，生涯第二高，北大卻贏球，更有成就感。」

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染了一頭綠髮，加上身著另類品牌球鞋的林湘凌說，今天三分球7投中5，自我證明並非只會打禁區，而是自己手感很好，一樣可飆外線，繼續朝內外兼修、身手更全方位邁進，她說：「本季目標是要幫北大重返103學年度拿第五後，暌違9年的六強，至於新人后，有機會當仁不讓，但團隊至上，個人獎順其自然，不強求。」

北大除林湘凌之外，施佩儀10分，連5場上雙，張嘉凌2記三分球9分，中鋒陳芊諭8分9籃板，後衛洪聿霏8分6籃板4助攻，大一菜鳥曹榮箴9分4籃板，也都功在贏球。

台體大難防北大的三分冷箭，開季5連敗，本季UBA首嘗鮮的大二後衛劉彥慈三分球4投中2拿個人最高的17分5籃板，李思嬡18分、黃詩恩17分、林莞苓15分。

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