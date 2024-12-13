桌球》林昀儒單、雙打都建功 山東魏橋3連勝並列領先

林昀儒（右）和梁靖崑的雙打組合目前3戰全勝。（取自WTT官方微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚先和梁靖崑攜手搶下第一點雙打勝利，隨後又以直落三輕取賽林威，個人貢獻兩勝，幫助山東魏橋以3:0擊潰深圳寶安明金海，在2024年中國乒乓球俱樂部超級聯賽第一階段取得3連勝，和巴黎奧運金牌樊振東領軍的上海地產集團並列領先。

林昀儒和梁靖崑的「梁靖儒組合」，昨天一日兩戰，上午先以直落三擊敗江蘇中超電纜的李和宸/全開源，晚間對上山東魯能的劉丁碩/袁勵岑也以3:1奏捷。

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「梁靖儒組合」今天在對深圳之戰依舊打頭陣，雖然每局開局都處於落後，最終仍以11:9、11:6、10:12、11:7獲勝，其中第2局在3:6落後下打出一波8:0攻勢，更重創對手士氣。

扛下山東魏橋第二點單打的世界球王王楚欽，隨後也以8:11、11:4、11:3、11:4逆轉擊敗世界排名26的南韓外援安宰賢。

前兩場都排第四點的林昀儒，今天改打第三點，終於盼到單打出賽機會，他也展現招牌的反手擰及出色的發球，前三板完全壓制對手，最後以11:5、11:4、11:1輕鬆解決25歲的賽林威，完成關門任務。

林昀儒目前已拿下3場雙打及1場單打勝利，持續保持不敗之身。

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