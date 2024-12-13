晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒單、雙打都建功 山東魏橋3連勝並列領先

2024/12/13 21:10

林昀儒（右）和梁靖崑的雙打組合目前3戰全勝。（取自WTT官方微博）林昀儒（右）和梁靖崑的雙打組合目前3戰全勝。（取自WTT官方微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚先和梁靖崑攜手搶下第一點雙打勝利，隨後又以直落三輕取賽林威，個人貢獻兩勝，幫助山東魏橋以3:0擊潰深圳寶安明金海，在2024年中國乒乓球俱樂部超級聯賽第一階段取得3連勝，和巴黎奧運金牌樊振東領軍的上海地產集團並列領先。

林昀儒和梁靖崑的「梁靖儒組合」，昨天一日兩戰，上午先以直落三擊敗江蘇中超電纜的李和宸/全開源，晚間對上山東魯能的劉丁碩/袁勵岑也以3:1奏捷。

「梁靖儒組合」今天在對深圳之戰依舊打頭陣，雖然每局開局都處於落後，最終仍以11:9、11:6、10:12、11:7獲勝，其中第2局在3:6落後下打出一波8:0攻勢，更重創對手士氣。

扛下山東魏橋第二點單打的世界球王王楚欽，隨後也以8:11、11:4、11:3、11:4逆轉擊敗世界排名26的南韓外援安宰賢。

前兩場都排第四點的林昀儒，今天改打第三點，終於盼到單打出賽機會，他也展現招牌的反手擰及出色的發球，前三板完全壓制對手，最後以11:5、11:4、11:1輕鬆解決25歲的賽林威，完成關門任務。

林昀儒目前已拿下3場雙打及1場單打勝利，持續保持不敗之身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中