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TPBL》新洋將敢搏開箱拿9分 攻城獅慘輸夢想家苦吞聯盟最長5連敗

2024/12/13 21:28

夢想家貝奇，投進三分球，做出個人招牌動作—西部牛仔收槍動作。（記者廖耀東攝）夢想家貝奇，投進三分球，做出個人招牌動作—西部牛仔收槍動作。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕夢想家今在主場迎戰攻城獅，靠洋將貝奇24分、林俊吉20分領軍，以96：81拿下勝利，收下主場6連勝，本季在洲際迷你蛋還沒輸過球。

要力拚擺脫連敗低潮的攻城獅今開賽展現拚勁，開賽在田浩、朱雲豪輪流在外圍開火下，一度取得16：9領先，不過夢想家隨後也在主場下起三分雨展開反攻，夢想家上半場靠貝奇13分領軍，打完上半場取得53：49領先，攻城獅則以克拉12分最佳。

易籃後，夢想家乘勝追擊拉出13：2的攻勢，攻城獅則陷入進攻當機，單節只拿11分，下半場一度陷入22分落後，苦吞聯盟本季最長5連敗。

貝奇拿下追平來台紀錄的24分，另有7籃板，林俊吉挹注20分、7籃板、3助攻、2抄截，簡浩板凳出發拿下12分，霍爾曼貢獻10分。

夢想家林俊吉在李啟瑋防守下，刁鑽角度投進2分。（記者廖耀東攝）夢想家林俊吉在李啟瑋防守下，刁鑽角度投進2分。（記者廖耀東攝）

攻城獅方面，克拉拿下全隊最高22分，霍立飛12分，新洋將敢搏拿下9分、7籃板，本土以田浩11分最佳，朱雲豪10分，高國豪替補上陣拿下2分。

攻城獅新洋將敢搏（右）。（記者廖耀東攝）攻城獅新洋將敢搏（右）。（記者廖耀東攝）

高國豪。（記者廖耀東攝）高國豪。（記者廖耀東攝）

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