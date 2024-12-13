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NBA》七六人防守升級！總教練納斯透露團隊防守策略與改變

2024/12/13 22:53

納斯。（資料照，美聯社）納斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕七六人在經歷開季3勝14敗的艱難局面後，近期終於迎來4勝1敗的戰績，球隊也在防守端展現出更多的侵略性。七六人總教練納斯（Nick Nurse）與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）則分別提出對於團隊現今的看法。

「我們換防的策略比過去增加許多。」納斯表示，在換防中，每位球員都有可能對位到不同的位置，所以需要確保每位球員都準備好協防場上的任何區域，而球隊最近使用的防守策略也在不斷增加。

上周七六人對陣魔術的比賽中，球隊採用了區域防守，甚至派出了馬丁（KJ Martin）使用針對性十足的「Box and 1」戰術來嚴防F.華格納（Franz Wagner）。

烏布瑞對此信心表示：「我不在乎用什麼方式防守，我熱愛防守，換防讓我們更容易盯緊對手。」他認為，無論是穿過掩護或是阻擋對手都是他的最愛，因為自己最在意的就是阻止對手得分。

「我們在防守端更好地限制住了對方。」烏布瑞說道。他認為球隊加強了彼此的溝通，並指出防守需要全隊參與，無論在場上的5個人是誰，都應該更加團結：「我們變得更有侵略性，不再像以前被對手限制住，我們能夠守住自己的地盤，甚至主動出擊壓制對手。」

烏布瑞本季攻防兩端表現穩定，已經連續8場比賽得分上雙，並連續11場比賽中完成至少1次抄截。此外，烏布瑞、麥肯（Jared McCain）與曾在奧運表現亮眼的法國前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele），是七六人唯一尚未缺席過任何一場比賽的球員。

根據《Cleaning the Glass》數據指出，自12月1日以來，並扣除掉垃圾時間，七六人的防守效率值位居聯盟第2。另外，進入半場防守時，每100回合僅讓對手攻下83分。

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