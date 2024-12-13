羽球年終賽》3局逆轉丹麥安童森 周天成闖進4強

周天成闖進4強。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽小組賽最終戰，以16：21、21：18、21：15力退丹麥好手安童森，繼2020年的年終賽後，再度闖進4強。

34歲的周天成生涯第5度參與年終賽，過去他在2018、19、22年於小組賽出局，最好成績是2020年打進4強。這次他在小組賽和丹麥頭號種子安童森、馬來西亞李梓嘉、中國李詩灃同組。

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雖然周天成在小組賽敗給李梓嘉、李詩灃吞下2連敗，但稍早已拿下2連勝的李梓嘉在比賽時扭傷腳退賽，等於把到手的4強資格讓出。

2連敗的周天成也因此還保有晉級4強機會，他和安童森一戰只要贏球，即可搶下4強門票，而小天過去碰上世界排名第2的安童森，取得7勝4負的對戰優勢。

首局雙方一路纏鬥，周天成在12：10時陷入亂流，被安童森連拿4分超車，可惜小天沒能及時回穩，以16：21讓出。

第2局小天展開反撲，幾次犀利攻勢讓安童森無力回擊，也出現失誤，小天擴大領先，即便一度在底線有誤判失分情況，但沒自亂陣腳，以21：18扳回一城。

兩人在決勝局一路纏鬥，場邊不時響起周天成加油的吶喊聲，小天也打得強勢，率先搶下第11分，雖然安童森一路緊咬，但小天關鍵時刻發揮相對出色，擴大領先。最後關頭安童森出現誤判，讓小天取得賽末點，並以21：15拿下勝利和4強門票。

男單4強全數出爐，包含安童森、周天成、中國石宇奇和印尼克里斯提。

周天成闖進4強。（羽協提供）

周天成闖進4強。（羽協提供）

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