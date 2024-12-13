TPBL》逐漸適應台灣職籃環境 夢想家貝奇分享與歐洲聯賽的不同

夢想家洋將貝奇拿下全隊最高分24分。（記者廖耀東攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕夢想家今以96：81力退攻城獅，洋將貝奇攻下追平來台紀錄的24分，更在場上有不少慶祝動作，他也表示，很適應台灣的環境，感謝總教練皮爾曼的信任。

30歲的美籍前鋒貝奇過去效力過德國、希臘、波蘭、賽爾維亞等國的職業聯賽，今攻下全隊最高24分、另有7籃板、3抄截，率領夢想家在主場拉出6連勝。

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貝奇賽後指出，自己效力過不少國家的聯賽，還自嘲「因為我有點老了」，他指出，歐洲聯賽比賽40分鐘、台灣是48分鐘，比賽長度應該是最大的不同，另外，台灣的球風也比較快，「夢想家的球風也很快，這也是我們的優勢，整體而言，目前來台灣的經驗都非常好。」

貝奇表示，他很高興能為總教練皮爾曼效力，「我們關係非常好，他了解我的優勢，我也了解他的執教風格，我們的默契很好，我也持續跟本土球員互相學習。」

對於今天在場上的慶祝手勢，貝奇說，並非事前就準備好的動作，可能是因為今天手感不錯，一激動就開始比手勢，「其實比賽過程不應該這樣過度慶祝，但希望球迷看得開心，我也不確定我之後還會不會再做。」

台新夢想家洋將貝奇得分後，做出「西部牛仔收槍動作」。（記者廖耀東攝）

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