MLB》賈吉世界大賽落接球破百萬結標！ 史上最貴失誤球仍不是它

賈吉在世界大賽第五戰的失誤球結標。(資料照)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今年世界大賽洋基在第五戰被道奇大逆轉,最終以1勝4敗輸給道奇隊無緣奪冠,而在該場比賽「法官」賈吉(Aaron Judge)本季首次失誤的「紀念球」被放上拍賣後已經結標,落槌價為4萬3510美元(約新台幣141萬)。

賈吉在世界大賽第五場開轟,幫助球隊早早就取得5:0領先,然而在惡夢第五局,賈吉的關鍵中外野漏接球,以及洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)一壘鬧空城的滾地球讓球隊單局被灌進5分追平,最終洋基也被道奇逆轉,看著對手在自家主場封王。

該戰兩顆關鍵的失誤球,在近期被道奇放上官網競標,近期兩顆球都已經結標,賈吉失誤球的落槌價為4萬3510美元,在拍賣期間一共吸引101次出價。柯爾的「誰在一壘」球則以1萬40美元結標,吸引90次出價。

Judge is not able to make the grab on that one, and the Dodgers have 2 on with nobody out!



: FOX pic.twitter.com/S8c5QGQljm