MLB》賈吉世界大賽落接球破百萬結標！ 史上最貴失誤球仍不是它

賈吉在世界大賽第五戰的失誤球結標。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年世界大賽洋基在第五戰被道奇大逆轉，最終以1勝4敗輸給道奇隊無緣奪冠，而在該場比賽「法官」賈吉（Aaron Judge）本季首次失誤的「紀念球」被放上拍賣後已經結標，落槌價為4萬3510美元（約新台幣141萬）。

賈吉在世界大賽第五場開轟，幫助球隊早早就取得5：0領先，然而在惡夢第五局，賈吉的關鍵中外野漏接球，以及洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）一壘鬧空城的滾地球讓球隊單局被灌進5分追平，最終洋基也被道奇逆轉，看著對手在自家主場封王。

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該戰兩顆關鍵的失誤球，在近期被道奇放上官網競標，近期兩顆球都已經結標，賈吉失誤球的落槌價為4萬3510美元，在拍賣期間一共吸引101次出價。柯爾的「誰在一壘」球則以1萬40美元結標，吸引90次出價。

Judge is not able to make the grab on that one, and the Dodgers have 2 on with nobody out!



: FOX pic.twitter.com/S8c5QGQljm — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） October 31, 2024

根據《The Athletic》報導，歷史上最有價值的世界大賽失誤球，並非賈吉這顆，而是1986年紅襪一壘手巴克納（Bill Buckner）在世界大賽對大都會第六戰的「火車過山洞」球，該次失誤不僅導致紅襪輸球，最終紅襪也在第七戰不敵大都會無緣捧盃。而該失誤球後來讓球星威爾森（Mookie Wilson）在上面簽名，並給了隊伍的隨行秘書，最終該球在2012年被賣出41萬8250美元的高價。

賈吉世界大賽的關鍵失誤球逾4萬美元結標。（圖片擷取自官網）

柯爾的「誰在一壘」球逾1萬美元結標。（圖片擷取自官網）

巴克納失誤球有著高達41萬8250美元的天價。（資料照）

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