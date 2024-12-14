MLB》洋基補強！送出WS挨再見滿貫的左手怪投 換來釀酒人明星終結者

洋基送出左投柯提斯、農場潛力新秀杜賓，換來2屆明星終結者威廉斯。（取自X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，洋基與釀酒人達成交易，送出左投柯提斯（Nestor Cortes）、農場潛力新秀杜賓（Caleb Durbin），換來2屆明星終結者威廉斯（Devin Williams）。

釀酒人休季拒絕威廉斯明年1050萬美元球隊選項，由於威廉斯即將進入最後一年的薪資仲裁，釀酒人可望透過仲裁支付更便宜的價碼，然而卻也傳出交易風聲。如今洋基出手換人，條紋軍總管凱許曼（Brian Cashman）表示，目前尚未與威廉斯討論續約事宜，但盛讚威廉斯不懼怕大場面，也期待他的加入。

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30歲的威廉斯本季因背部傷勢缺席了前4個月的例行賽，但復出後表現仍相當優異，出賽22場，累積21.2局，失掉3分自責分，飆出38次三振，防禦率1.25，拿下14次救援成功。不過他在國聯外卡G3投0.2局狂丟4分，包含挨了阿隆索（Pete Alonso）一發致命3分砲。

洋基送出的包裹中，柯提斯本季出賽31場，戰績9勝10敗、防禦率3.77，他在9月25日因左手肘屈肌拉傷，也缺席前兩輪季後賽，直到世界大賽G1回歸。但與威廉斯命運相似，柯提斯在10局下登板，最終遭到佛里曼（Freddie Freeman）擊出再見滿貫彈。剛滿30歲不久的柯提斯，明年也將成自由球員。

至於24歲的3A內野手杜賓，今年在亞歷桑納秋季聯盟創下29次盜壘成功的單季最佳紀錄，目前在小聯盟累積110次盜壘成功，是相當具有腳程的選手。

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