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MLB》想簽太空人191轟強打！洋基總管談作弊事件：他一直是眼中釘

2024/12/14 09:21

柏格曼。（資料照）柏格曼。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前簽下前勇士王牌左投佛里德（Max Fried），今又交易來釀酒人明星終結者威廉斯（Devin Williams），不過進攻端仍有補強空間。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）受訪也證實，球隊想網羅太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

在索托（Juan Soto）爭奪戰中敗北後，洋基打線還需要補強。根據《The Athletic》洋基隨隊記者柯許納（Chris Kirschner）報導，總管凱許曼透露，洋基已和經紀人波拉斯（Scott Boras）多次討論過簽下柏格曼的可能性。

柯許納指出，洋基理想狀態還需要補進2名內野手，一位二壘手或三壘手，以及一位一壘手。波拉斯曾表示，柏格曼願意改守二壘；但如果洋基簽下柏格曼，預計他將繼續待在三壘防區。

然而「洋基簽下柏格曼」這件事本身就耐人尋味，因為柏格曼是2017年太空人世界大賽冠軍成員，而當年的作弊事件，也讓卡許曼近年來對太空人的前則始終毫不遮掩，認為洋基當年被偷走了奪冠的機會。儘管如此，談到柏格曼時，凱許曼仍給予肯定。

「我的工作是確保我每年都具備競爭力，」凱許曼表示。「我們會評估所有可能性。這些年他一直是我們的眼中釘，同時也是其他球隊的眼中釘。現在他是自由身，我相信他有很多選擇，像他這樣的球員都能賺進大把鈔票。我和波拉斯確實有過一、兩次對話，我非常尊重他的實力以及他這些年所參與的勝利，但目前我話只能說到這裡。」

30歲的柏格曼入選過2屆全明星賽，拿下過銀棒獎與金手套獎，奪下2座世界大賽冠軍，生涯累積1111場出賽，打擊率0.272，攻擊指數0.848，敲出191轟、663分打點。

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