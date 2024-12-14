MLB》只在大聯盟投過2局！洋基網羅34歲神秘老同學 美媒點出亮點

W.羅德里奎茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今交易來釀酒人明星終結者威廉斯（Devin Willimas），牛棚有了重大補強，不過這並非洋基唯一引進的後援戰力。根據《Just Baseball》記者雷頓（Aram Leighton）報導，洋基以小聯盟合約簽下34歲右投W.羅德里奎茲（Wilking Rodríguez），附帶大聯盟春訓邀請。

來自委內瑞拉的W.羅德里奎茲，早在2007年就已國際自由球員身份加盟光芒，開啟職棒生涯。他在2014年於皇家終於迎來大聯盟處女秀，然而該年他僅投2局，而這也是他至今唯一在大聯盟的出賽紀錄。W.羅德里奎茲生涯幾乎都待在小聯盟，也曾到墨西哥聯盟效力。

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另外，洋基其實在2022年8月就曾與W.羅德里奎茲簽下小聯盟合約，但後來他在規則五選秀中被紅雀挑走，以當年即將滿33歲的W.羅德里奎茲來說，這是一個令人驚訝的選擇。然而W.羅德里奎茲因棟肩膀手術，2023年整季都待在傷兵名單，雖然又以小聯盟合約續留，但今年賽季依舊多半待在傷兵名單，只出賽13場。

儘管近年持續在各聯盟之間遊走，但《Just Baseball》記者雷頓透露，W.羅德里奎茲近期持續在冬季聯盟出賽，其快速球可達到97英哩（約156公里）。而洋基早在幾年前就曾對他有興趣，如果W.羅德里奎茲能克服傷病，或許又會是個意外收穫。

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