澳網》前冠軍瓦林卡獲外卡資格 生涯19度參賽現役只輸1人

瓦林卡。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕澳洲網球公開賽將在下月12日點燃戰火，大會近日公布外卡名單，曾在2014年封王的瑞士老將瓦林卡（Stan Wawrinka）入列，生涯第19度征戰墨爾本公園。

39歲的瓦林卡2014年澳網擊敗時任球王納達爾（Rafael Nadal）生涯首捧大滿貫金盃，也是網壇少數能在三巨頭時代拿下大滿貫冠軍的好手，目前世界排名161位。

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澳網官方近日公布第一波外卡名單，除了瓦林卡外，其他8名都是地主選手，包括男單斯庫爾凱特（Tristan Schoolkate）、塗辰立、麥卡布（James McCabe），女單薩維爾（Daria Saville）、湯賈諾維琪（Ajla Tomljanovic）、瓊絲（Emerson Jones）、吉布森（ Talia Gibson）以及茹安（Maya Joint）。

根據《OptaAce》指出，本屆將是瓦林卡生涯第19度參加澳網會內賽，是史上第3多，費德爾（Roger Federer）21次是史上最多，喬科維奇（Novak Djokovic）、休威特（Lleyton Hewitt）以及羅培茲（Feliciano Lopez）以20次並列第2。

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