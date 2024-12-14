MLB》小熊積極補強！交易來明星強打後 2年逾3.7億簽30歲資深鐵捕

凱利。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天做出重磅交易，換來明星強打塔克（Kyle Tucker），但補強還沒完，根據大聯盟官網報導，小熊隨即再擲2年總值1150萬美元（逾新台幣3.7億）合約，簽下資深捕手凱利（Carson Kelly）。

據消息透露，凱利獲得1150萬美元保障薪資，此外還有每年50萬美元激勵獎金，合約還包含2027年750萬美元的雙向選擇權。30歲的凱利也加入東岡凱爾（Kyle Higashioka）與德阿諾德（Travis d'Arnaud）的行列，成為此休季獲得2年保障合約，還突破1000萬美元門檻的捕手。

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凱利2016年在響尾蛇展開大聯盟生涯，2019年至2022年成為響尾蛇主戰捕手，不過去年表現下滑在季中遭釋出，隨後以大聯盟合約加盟老虎，今年季中他被交易至遊騎兵。凱利生涯出賽556場，打擊三圍.224/.307/.373，攻擊指數0.681，累積54轟、207分打點。

今年凱利出賽91場，打擊三圍 .238/.313/.374，作為替補捕手的他表現穩定，且他的防守更是獲得正面評價。根據Statcast數據，凱利在偷好球（framing）和擋球（blocking）方面優於聯盟平均，儘管他的原始臂力只有聯盟中段班，但仍繳出26.3%阻殺率，同樣高於聯盟平均。

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