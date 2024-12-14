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MLB》道奇若簽不回「西語老師」怎麼辦？ 美媒建議交易來鈴木誠也

2024/12/14 11:21

T.赫南德茲、鈴木誠也。（資料照）T.赫南德茲、鈴木誠也。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今年季後想與外野強打「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）續約，但卻傳出雙方談判陷入困境。《ESPN》節目主持人哈里斯（Blake Harris）就建議，如果道奇簽不回T.赫南德茲，或許可考慮交易小熊日籍外野手鈴木誠也。

小熊今發動交易，以「3換1」引進太空人明星外野手塔克（Kyle Tucker）。《ESPN》節目主持人哈里斯今也在X上發文，「如果簽不回T.赫南德茲，鈴木誠也會是絕佳選擇。小熊外野已經有塔克、哈普（Ian Happ）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）。」

《ESPN》今報導，小熊補進塔克後，預計會讓他成為球隊的先發右外野手，日籍好手鈴木誠也可能會轉任指定打擊的角色。不過哈里斯提到，鈴木誠也本季以指定打擊打了60場比賽，但先前曾有報導指出，鈴木誠也不想再擔任指定打擊，而他還有2年合約在身。

大聯盟官網今天也撰文指出，小熊現在需要解決外野過於擁擠的問題，因為塔克、貝林傑（Cody Bellinger）與鈴木誠也都是右外野手，而此休季貝林傑和鈴木誠也都捲入交易傳聞，但貝林傑似乎更可能被交易。

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