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羽球年終賽》「空靈女神」大堀彩輸了無緣決賽 確定封拍！

2024/12/14 11:29

大堀彩。（資料照，美聯社）大堀彩。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本女將「空靈女神」大堀彩今天在世界羽聯（BWF）年終總決賽女單4強賽，以17：21、13：21不敵地主中國選手韓悅，吞下對戰6連勝，也無緣決賽，這是大堀彩生涯最終戰，令人依依不捨！

世界排名第9的大堀彩在小組賽狀況絕佳，連續收拾印尼一姊東宗（Gregoria Mariska Tunjung）、中國名將王祉怡、泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），以3連勝之姿晉級4強。

只是，大堀彩其實過去對戰韓悅7次也只拿到1勝，今天雖然兩局都有跟韓悅拉鋸，但最後都是因失誤太多送分，甚至在賽末點也是把球回到底線出界，只能眼睜睜看著韓悅挺進決賽。

28歲的大堀彩去年杭州亞運勇奪銅牌，今年曾在超級300系列泰國大師賽奪冠，拿下生涯首座超級賽冠軍，6月中於超級500系列澳洲公開賽封后，她在11月才宣布要在本季結束後高掛球鞋，如今隨著她在年終賽4強止步，這也是她的最後一舞，但至少這次能挺進4強還是生涯最佳表現。

至於世界排名第8的韓悅生涯首次挺進年終賽女單冠軍戰，明天爭冠對手將是南韓世界球后安洗瑩、王祉怡之間的贏家。

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