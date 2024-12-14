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MLB》送走125轟強打後還要賣飆無安打的王牌左投？太空人總管回應了

2024/12/14 13:41

瓦德茲。（資料照）瓦德茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天將生涯125轟的明星強打塔克（Kyle Tucker）交易至小熊，先前總管布朗（Dana Brown）日前透露，球隊將聽取陣中任何球員的報價，包含塔克與王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），如今交易塔克後下一步為何？布朗也給出回應。

根據《休士頓紀事報》報導，太空人今天交易掉塔克後，總管布朗重申將聽取有關王牌左投瓦德茲的報價，但降低了交易可能性，「我們不會很積極要轉賣他，但我們會聽報價。如果你問我是否認為會交易瓦德茲，我認為他是球隊支柱，要保持完整輪值很困難，我們真心覺得他會是輪值的重要成員。」

瓦德茲在過去3年每都至少先發28場，入選2屆全明星賽，合計累積44勝24敗，防禦率3.06的優異成績，更在去年對遊騎兵投出無安打比賽。瓦德茲在今年出賽28場，176.1局飆出169次三振，防禦率2.91，拿下15勝7敗。

另外，布朗先前也曾提到對重新簽回明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）抱持樂觀態度，大聯盟官網太空人隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）報導，布朗在交易塔克後也談到有關柏格曼的消息，「他的狀態基本上保持不變，我們這陣子很忙，我想他也忙著尋找下家。」

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