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MLB》暗酸大谷？紐約饒舌傳奇：索托比「那個日本人」領更多有原因

2024/12/14 12:43

索托、大谷翔平。（資料照）索托、大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今年擊敗洋基，奪下世界大賽冠軍，而在G3受邀到洋基主場擔任開場藝人的紐約在地傳奇饒舌巨星Fat Joe，近日在節目上回應道奇奪冠後對他的嘲諷言論，甚至還暗酸日本巨星大谷翔平。

出生於紐約布朗克斯的Fat Joe，在世界大賽G3受邀擔任洋基的開場表演嘉賓，然而表現內容卻遭到道奇球員凱利（Joe Kelly）與K.赫南德茲（Kike Hernandez）嘲諷，更直言洋基輸球是「Fat Joe詛咒」。

近日在前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的節目中，Fat Joe回應了道奇與他在世界大賽的恩怨，「我才不在乎他們說什麼，我是來娛樂大家的，我又不上場打球。如果我們贏了，我反而還可能成為洋基救世主，到底還要我怎樣？」

Fat Joe補充：「這是我夢想成真的一刻。我從小在這裡長大，就住在離球場5條街外。能夠在世界大賽舞台為洋基演出，是我一生中最榮幸的時刻之一，我他X懶得鳥那些有的沒的。」Fat Joe還說，「這些傢伙贏了，但每次拿到麥克風就是在罵我，根本瘋了。」

此外，Fat Joe還提到最近剛以15年7.65億美元破紀錄合約加盟大都會的索托（Juan Soto），但似乎在言論中也暗諷大谷翔平，「索托領得比那個日本人多是有原因的，他是真貨，每次都能證明自己。當然棒球是9人合作的運動，要靠團隊贏球，但索托去大都會，結合去年那種氣勢，真的不簡單。」

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