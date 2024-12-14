富邦U18青棒賽》「十分」圓滿！ 雲林縣拿下季軍締造隊史最佳戰績

雲林縣先發投手賴冠廷完投七局，幫助球隊拿下季軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕麥寮高中化身的雲林縣今天靠9支安打，加上對方投手群奉送9次四死球、投出5次暴投，最終以10：4擊敗普門中學化身的高雄市，拿下新北季軍，比去年的第4名更上一層樓，締造隊史最佳戰績。

雲縣總教練吳秉倫說，成績一年比一年進步對球隊來說是好的，代表往好的方向走，今年球隊戰績還不錯，接下來高中木棒聯賽目標看能不能晉級八強、搶進四強，再過兩個禮拜木聯就要開打，這屆新北富邦U18青棒賽是最好的調整機會。

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雲縣前兩局攻佔得點圈都無功而返，3局上攻勢再起，靠2安、3保送和對手失誤一口氣拿下4分，4局上再靠2安和4保送灌進4分奠定勝基，7棒DH莊嘉恩單場敲3安，打下4分打點。

吳秉倫指出，對方投手保送比較多，打線有適時發揮把送回來，只是前兩局比較可惜，壘上有人沒辦法打回來，青棒要打大比分機率不高，要看對方投手實力和臨場狀況，有時候打者揮棒「擠」到也能形成安打。

雲縣先發投手賴冠廷獨撐7局用107球，被敲出9支安打，飆出6K、另有5次觸身球，失4分其中3分責失拿下勝投，就讀麥寮高三的他明年畢業將先到大學磨練。

吳秉倫說，這一年來賴冠廷球速提升約5公里，現在有到137、138公里，由於兩隊分數拉開，賴冠廷投得那麼順，就不再動用其他投手，最後一場比賽決定讓他丟完

在麥寮這一年來的成長，賴冠廷說，球隊有聘請體能訓練師，透過重訓提升均速，變化球變得更好了，這場他想要拚完投，接下來目標是拚高中木棒聯賽4強，希望能當國手。

雲林縣先發投手賴冠廷完投七局，幫助球隊拿下季軍。（記者陳志曲攝）

雲林縣總教練吳秉倫。（記者陳志曲攝）

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