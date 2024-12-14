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史詩級教練陣容來了！彰化BE HEROES棒球訓練營開訓「賺到了！」

2024/12/14 12:39

在開訓儀式中，訓練營總教練陳鏞基（左3）代表致贈棒球手套給縣長王惠美（右2 ）表達縣府推廣棒球運動的用心。（記者張聰秋攝）在開訓儀式中，訓練營總教練陳鏞基（左3）代表致贈棒球手套給縣長王惠美（右2 ）表達縣府推廣棒球運動的用心。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕棒球熱潮延燒！自台灣隊於11月24日勇奪世界12強棒球賽冠軍後，全台陷入棒球狂熱，彰化也不例外。今（14）天名為「2024柏釧BE HEROES棒球訓練營」的活動在八卦山棒球場正式開訓，吸引來自彰化縣內5所國、高中棒球隊的98位青棒及青少棒選手熱情參與。更棒的是，此次活動出動了堪稱「史詩級」的教練團，陣容豪華，從國手到職棒球星都有，讓選手們直呼，「賺到了！」

這次由彰化縣體育會主辦訓練營，邀來總教練由有「台灣轟炸機」之稱的陳鏞基領軍，他在致詞時提到，這次的教練團陣容相當強大，從投手、捕手到野手都邀請到頂尖好手，希望選手們珍惜機會，拿出對棒球的熱情和態度，從基礎做起，突破自我，未來甚至能夠代表國家隊參加比賽，成為下一個台灣之光。

參加訓練的選手來自彰化藝術高中、和美高中、線西國中、永靖國中及北斗國中。為期2天的訓練課程中，除了針對投手、捕手等專項進行技能指導外，還特別設有團隊合作課程，幫助選手們在技術與心理素質上全面成長。

在今天的開訓典禮上，彰化縣長王惠美親自到場開球，並勉勵選手們努力學習，珍惜這次和國手、職棒球星近距離接觸的機會，「投得更準、打得更遠，努力成為明日棒球之星！」王惠美也趁機再次推廣縣府的「孵蛋計畫」，透露目前正在規劃於彰化交流道附近的特定區興建大巨蛋，爭取中信集團、味全集團等企業投資，以提供選手更優質的訓練和比賽環境。

王惠美感謝彰化縣體育會和在地企業對棒球運動的支持，特別是這次活動的大力贊助者柏釧企業股份有限公司董事長黃錦章，讓這次訓練營得以順利舉辦。她並提到，彰化棒球基層近年來成果豐碩，包括彰化藝術高中學生黃靖智入選U18中華培訓隊、世界棒球12強冠軍隊選手江國豪和陳冠偉，甚至還有職棒好手李祐賢、郭泰呈，以及從社區棒球起步的沙子宸成功進軍奧克蘭運動家隊。

此外，為確保選手有完善的發展體系，縣府過去6年內持續投入資源，建構國小、國中、高中到大學的4級銜接棒球培育體系，並在彰化藝術高中興建總投資約1.3億元的室內訓練場和棒球宿舍，讓選手們可以全心全意投入訓練，無後顧之憂。

與會的展逸國際企業董事長張憲銘也表示，這次訓練營融合運動科學與技術指導，幫助孩子們提升表現，教練團陣容可說星光熠熠，包括投手江國豪、郭俊麟，捕手張閔勛、陳重羽，旅外球員鄭宗哲等，涵蓋了投手、捕手與野手各大專項，會讓選手們收穫滿滿。

彰化棒球訓練營安排了堪稱「史詩級」的教練團，陣容豪華，從國手到職棒球星都有，讓參加選手們直呼「賺到了！」（記者張聰秋攝）彰化棒球訓練營安排了堪稱「史詩級」的教練團，陣容豪華，從國手到職棒球星都有，讓參加選手們直呼「賺到了！」（記者張聰秋攝）

全台棒球狂熱中，彰化縣體育會今、明兩天在八卦山棒球場舉辦訓練營，吸引縣內多所國、高中棒球選手參加。（記者張聰秋攝）全台棒球狂熱中，彰化縣體育會今、明兩天在八卦山棒球場舉辦訓練營，吸引縣內多所國、高中棒球選手參加。（記者張聰秋攝）

縣長王惠美站上投手丘（右）開球，宣告2天的訓練營開始了。（記者張聰秋攝）縣長王惠美站上投手丘（右）開球，宣告2天的訓練營開始了。（記者張聰秋攝）

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