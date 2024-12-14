中職》5年合約談定陳韻文 統一獅和陳傑憲的長約進行中

陳韻文。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅今天和行使自由球員權利的投手陳韻文正式達成5年合約共識，而今年季後3年複數年合約到期的陳傑憲，則是獅隊接下來的談薪重點。獅隊領隊蘇泰安指出，和陳韻文的合約今天確定達成共識，至於和陳傑憲的合約也已開始在進行，還沒談到合約年限，但確定是朝複數年合約方向。

今年季後自由球員市場相當熱鬧，在朱育賢確定以4年平均月薪85萬合約轉戰味全龍後，FA市場唯一投手陳韻文的新合約也已確定，他可望以平均月薪75萬合約續留統一獅，合約總值至少4500萬，是目前獅隊隊史最大紙合約。至於中信兄弟「雙子星」詹子賢和陳子豪的動向尚未決定，據悉詹子賢今天再和兄弟球團碰面，而陳子豪最快下週能決定落腳處。

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獅隊今年對於自由球員的態度相當明確，就是以留下陳韻文為唯一目標，對於其他3位自由市場大咖野手則都沒有出價。蘇泰安指出，陳韻文的薪資待日後一併公布。

至於「台灣隊長」陳傑憲在助台灣拿下12強賽冠軍後，人氣和身價水漲船高，而由於他明年季後可望取得自由球員資格，目前獅隊的態度就是今年季後就和他簽下一紙長約，讓他成為終身統一人。不過包括合約年限和薪資條件，蘇泰安表示，這必須要一步一步慢慢談，不是一、兩次就能談好的大合約，只能說球團的態度就是要全力把陳傑憲留下來。

陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）

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