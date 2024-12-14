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富邦U18青棒賽》驚天大逆轉！ 新北藍5：3扳倒南韓京畿道締造7連霸

2024/12/14 14:21

新北藍逆轉擊敗京畿道，拿下冠軍。（記者陳志曲攝）新北藍逆轉擊敗京畿道，拿下冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕第7屆新北富邦U18青棒賽今天進行冠軍戰，前6局結束新北藍仍落後2分，7局上絕地大反攻，單局灌進4分逆轉勝，最終就以5：3擊敗南韓京畿道，新北藍締造7連霸業。

此役1局下南韓京畿道進攻，孫同賢敲安，再靠新北藍先發投手饒又語暴投進佔二壘，李康玟敲三壘安打先馳得點，吳俊錫擊出內野滾地球送回壘上跑者，南韓京畿道取得2：0領先。

南韓京畿道先發左投高政珉的球路慢又準，最快球速不到130公里，他不斷用100公里上下的慢速變化球對付新北藍打者，全場有效壓制，前5局未失分，直到6局下才被崔聖允擊出安打，留下一出局二壘有人退場，接手的林埈煐被張乙安敲安掉分，記在高政珉帳上，新北藍追回1分。

6局下南韓京畿道靠安打、保送和投手郭宸安暴投添得1分，7局上新北藍反攻，蔡琞傑獲四壞保送，古定玄挨觸身球上壘，許子彥短打推進跑者，黃靖惟內野安打追回1分，接著崔聖允遭三振，劉承佑獲故意四壞保送擠成滿壘，葉弘仁挨觸身球，兵不血刃擠回1分扳平戰局。

接著張乙安擊出內野滾地球，對方三壘手接球後傳二壘發生失誤，新北藍進帳2分，單局灌進4分逆轉勝奪冠。

新北藍先發投手饒又語。（記者陳志曲攝）新北藍先發投手饒又語。（記者陳志曲攝）

新北藍劉承佑敲出安打。（記者陳志曲攝）新北藍劉承佑敲出安打。（記者陳志曲攝）

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