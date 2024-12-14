冬盟》松井颯狂飆10三振！ 日職白戰和台灣山林仍晉級

日職白隊進入冠軍戰。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕冬季聯盟4強賽，台灣山林隊和日職白隊交手，台灣山林隊6上靠著對方失誤和保送追平分數，雙方終場3:3戰成平手。比較例行賽戰績後，由戰績較佳的日職白隊晉級明天的冠軍戰。

台灣山林推出先發投手是來自樂天桃猿的李家明，2局下，他遭內藤鵬、笹原操希和橫山聖哉連3打席安打，其中橫山聖哉安打帶有1打點，日職白之後又靠雙殺打滾地球掩護，又得1分。

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日職白隊先發投手松井颯。（記者廖耀東攝）

3局下，日職白再次靠2支安打和1次觸身球攻佔滿壘，但這回李家明化解危機未失分，包括左外野手黃鈞麟一次精彩接殺。4局上，首位打者李勛傑擊出山林隊團隊首安，但該半局山林隊沒能得分。

5局下，內藤鵬在2出局後擊出三壘安打，笹原操希補上安打，日職白隊再次得分。

6局上，一路封鎖的松井颯遇到危機，被張士綸擊出內野安打、保送林志綱，雖然三振李勛傑，但羅暐捷滾地球造成日職白隊內野失誤，形成滿壘。何恆佑接著遭三振造成2出局，日職白隊換投，山田陽翔對陳維祥投出保送，山林隊拿下第1分，楊竣翔接著擊出帶1分打點安打，黃鈞麟選到保送，山林隊追平。代打陳統恩遭三振，山林隊本局靠著安打、對方失誤和2次保送追平比分。

日職白來自讀賣巨人隊的先發投手松井颯，投5.2局僅被擊出2支安打、飆出10次三振，由於6局在隊友失誤後退場，雖然接手的投手掉分都記在他帳上，但3分都是非自責分。

台灣山林隊先發投手李家明。（記者廖耀東攝）

日職白隊進入冠軍戰。（記者廖耀東攝）

台灣山林隊3:3與日職白隊平手，但山林隊落入季軍戰。（記者廖耀東攝）

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