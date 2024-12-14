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小龍女李多慧、林襄 永靖搓湯圓 謝典林卡「襄位」

2024/12/14 15:18

小龍女琪琪、李多慧、林襄到永靖搓湯圓，謝典林卡「襄位」。（記者顏宏駿攝）小龍女琪琪、李多慧、林襄到永靖搓湯圓，謝典林卡「襄位」。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「2024永靖謝平安家年華」今天在永安宮週邊登場，現場席開300桌，主辦單位透過頂新和德基金會邀請味全龍球星林凱威、張政禹，小龍女李多慧、林襄、琪琪到現場跟鄉民一起搓湯圓。

活動由李多慧、林襄、琪琪精彩的舞蹈揭開序幕，3人一出場即嗨翻全場，她們頂著16度的低溫，穿短袖的棒球衣，台下近千名粉絲拿著相機猛拍，大家都想跟偶像近距離接觸，但最幸運的莫過於議長謝典林，他趁難得的機會卡位小龍女「髮香區」，緊緊黏著「襄位」，即林襄的旁邊，不管在台下拍照，或台上搓湯圓，謝典林都巧妙地挨在林襄旁邊，但兩人在台上並沒有太多的互動。之前林襄到彰化錄影時，謝典林曾現身「會襄」，他還在限動自爆「我握了兩次手！」、「全身都襄襄的」，不過謝典林今天一臉靦腆，沒有多說什麼話。

李多慧現場也展現人氣，今年9月他就來永靖行銷觀光，這裡還有一棟百年茄苳老樹命名為「李多慧樹」。

今天下午3名小龍女將與粉絲近距離接觸，而球星林凱威、張政禹則指導國中小學生打棒球。

「永靖謝平安」活動是早期農業社會歲末秋收舉辦的酬神儀式，用以答謝神明一年來的庇佑，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年起促成地方人士恢復這項傳統，今年邁入第6年。今年因為魏家把味全龍帶進活動，讓民眾搓湯圓之餘也感受到棒球熱潮。

謝典林搓湯圓，林襄特別瞄眼睛看一下。（記者顏宏駿攝）謝典林搓湯圓，林襄特別瞄眼睛看一下。（記者顏宏駿攝）

琪琪、李多慧、林襄參加「永靖謝平安家年華」活動。（記者顏宏駿攝）琪琪、李多慧、林襄參加「永靖謝平安家年華」活動。（記者顏宏駿攝）

12強金牌國手張政禹（中）林凱威（右）參加「2024永靖謝平安家年華」活動。（記者顏宏駿攝）12強金牌國手張政禹（中）林凱威（右）參加「2024永靖謝平安家年華」活動。（記者顏宏駿攝）

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