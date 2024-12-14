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柔道》培育3名總統教育獎選手 台東太平國小教練陳慧欣獲特殊奉獻獎

2024/12/14 15:09

財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第4屆宏道教練獎今天舉行頒獎典禮，在偏鄉耕耘長達14年的台東縣太平國小柔道教練陳慧欣，培育出3名總統教育獎選手，獲頒特殊奉獻獎，她表示，台灣其實還有很多默默付出的優秀教練，自己比較幸運能夠獲獎，她也希望，藉由柔道這項運動讓更多人看到台東的孩子，進而改變他們的未來。

過去是柔道選手的陳慧欣，退役後曾在錦和高中擔任教練，也曾帶過柔道名將連珍羚，當時也因為帶著她出國參與亞青賽事，才認識現在的丈夫，進而一起到台東生活、執教。

擔任太平國小教練期間，陳慧欣表示，有部分孩子因為家中家長務農或是隔代教養，有時候會睡過頭沒來上課，自己會親自到家中把孩子帶到學校上課。除了訓練，陳慧欣也相當重視孩子的課業，另外尋求台東大學的資源，邀請輔導老師來為孩子們加強功課。

即便偏鄉資源匱乏，陳慧欣發展柔道獲得許多家長的支持，她透露，曾有學生家長因吸毒入獄，家中沒人能照顧，起先她把孩子帶回家照顧，但其他學生家長主動提出支援，接手照顧這名學生。

提到過去3名獲得總統教育獎的學生，陳慧欣說：「其實不是要闡述這些學生多可憐，起初單純的認為，若為學生提報總統教育獎，這筆獎金可以直接改善他們的家庭環境，也能讓大家知道，台東有些孩子即便生活很辛苦，依舊非常努力。」

陳慧欣一家人投入於台東四級柔道的教育，她在國小任教，她的小嬸則是台東體中柔道隊教練，丈夫任教於台東大學，她期盼能夠透過柔道，來改變學生的未來，「我常說柔道不只是運動，更是一項教育，希望在訓練過程中，讓選手學會如何面對問題。」

提到近年來台灣柔道運動蓬勃發展，陳慧欣表示，其實柔道運動在台灣已發展很長的時間，近期因為楊勇緯、連珍羚的努力，在國際賽場上繳出成績，讓大家開始重視這項運動，也透過柔道看見台灣。

財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）

財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）

財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）財團法人宏道運動發展基金會14日舉辦113年宏道教練獎頒獎典禮，臺東縣卑南鄉太平國民小學柔道教練陳慧欣獲頒特殊奉獻獎。（記者羅沛德攝）

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