富邦U18青棒賽》新北藍差點翻船 「讓選手上了很重要的一課」

新北藍總教練鄭志強。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕穀保家商化身的新北藍，今天在新北富邦U18青棒賽冠軍戰對南韓京畿道，前6局結束新北藍仍落後2分，7局上絕地大反攻灌進4分逆轉，最終就以5：3扳倒南韓京畿道，新北藍驚險締造7連霸。

新北藍總教練鄭志強表示，挑戰7連霸選手壓力很大，告訴他們想像在高中木棒聯賽挑戰3連霸的感覺，投球、攻擊、守備都要穩定發揮才能連霸，但從第一戰到現在犯的錯都一樣，就是打帶跑戰術沒有執行成功。

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南韓京畿道先發左投高政珉的球路慢又準，最快球速不到130公里，他不斷用100公里上下的慢速變化球對付新北藍打者，總計投5.1局被敲4安失1分無關勝敗。

鄭志強說，對方先發投手球速慢，要帶進來才有辦法打到球，選手打起來有些綁手綁腳，畢竟是拚7連霸，對方是挑戰者，「我們是衛冕者，壓力比較大，這也讓選手上了很重要的一課，之後高中木聯聯賽會遇到這種狀況，這點要注意。」

新北藍高一右投饒又語先發4.1局被敲3安失2分無關勝敗，鄭志強認為，饒又語表現中規中局，畢竟現在才高一，比賽他一開始球數先落後，讓對方更好設定球路攻擊，賽後有跟他講才高一而已，要用什麼方式面對每一位打者，這是比賽中要學到的東西。

京畿道先發投手高政珉。（記者陳志曲攝）

新北藍先發投手饒又語。（記者陳志曲攝）

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