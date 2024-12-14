冬盟》例行賽團隊開轟掛零 高志綱總結台灣山林隊表現

高志綱。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台灣山林隊4強賽和日職白隊戰成3:3平手，6局帳面上進帳3分大局，其中2分是靠著對方滿壘保送拿下。總結今天之前的例行賽，山林隊團隊514打數，長打率0.284是5隊最低，也是唯一沒有全壘打紀錄的隊伍。

山林隊由中信兄弟、統一獅和樂天桃猿3隊的新秀為主，總教練高志綱連續兩年率領冬盟隊伍。提到這支山林隊整體表現，高志綱坦言攻擊面上確實有成長空間。

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高志綱說：「年輕選手對於比賽的解讀，還有臨場的策略，有再加強跟成長的空間。但也是因為這樣，他們各自的母隊才會安排他們來冬季聯盟磨練。」

來自綱總自家統一獅隊的羅暐捷，表現堪稱一枝獨秀，今天賽前他的打擊率是4成03。高志綱說，羅暐捷比起往年，更懂得如何去比賽，母隊教練郭俊佑應該有給予他許多協助，讓他有所成長。

山林隊的投手群表現則堪稱優異，其中，今年獅隊第3輪選進的鍾允華，連同4強賽，合計8場出賽、8局，全數未失分，另有4中繼。高志綱說：「他有膽識跟心態，對比賽掌握度也不錯，是可以期待的投手。但若面對張力更高的一軍，需要經驗的累積，明年春訓還要再觀察。」

山林隊羅暐捷。（記者廖耀東攝）

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