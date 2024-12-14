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MLB》知道弱點也沒用！教士金恩點出大谷翔平可怕之處

2024/12/14 16:07

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平有多強？29歲教士先發右投金恩（Michael King）近日接受知名分析師「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）訪問時盛讚，大谷擁有極快的適應和調整的能力，以及令人難以置信的怪力、動態視力。

「大谷翔平就是那種不會連續被同個角度和球種解決的打者，」金恩舉大谷對決海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）為例子，當時兩人首打席過招，史基斯連塞三顆破百英哩的火球三振掉大谷翔平，看得球迷是血脈賁張，3局上兩人再度交手，大谷翔平霸氣復仇，一棒將史基斯的100.1英哩速球擊成中外野2分砲，本季第15轟出爐，第5局第3打席再敲出右外野安打，兩人首度對決由大谷翔平略勝一籌。

金恩認為投手只要擁有豐富的球種和出色的球質，只要不時改變配球，打者在應對上就非常吃力，但你的控球必須要精準，如果在同一個地方投太多球，大谷翔平能夠馬上調整並打出安打或全壘打。

金恩也透露，在大谷的情蒐報告上寫著他不擅長打內角球，自己與他對決時，曾經第一顆就塞內角，但卻被他敲出擊球初速110英哩的安打，「我按照情蒐報告上的方法去投球，但大谷還是擊敗了他，這也告訴自己的能力必須再提升，對上他要將所有武器都展現出來才行。」

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