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富邦U18青棒賽》「三重防波堤」守護冠軍 郭勇志之子榮獲大會MVP

2024/12/14 15:33

新北藍郭宸安接替投球，成功關門。（記者陳志曲攝）新北藍郭宸安接替投球，成功關門。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕穀保家商化身的新北藍今天以5：3擊敗南韓京畿道奪冠，完成新北富邦U18青棒賽7連霸，富邦悍將投手教練郭勇志之子郭宸安現為穀保家商高三投手，今天冠軍戰郭宸安後援2.1局失1分拿下勝投並榮獲大會MVP。

新北藍總教練鄭志強表示，郭宸安升上高三心態有所成長，過去上面有學長，不管訓練或比賽他都會覺得比較沒什麼，現在高三他有展現帶頭學長的風範，這次比賽刻意安排他擔任救援投手，就是希望讓他帶領學弟，也讓其他投手知道，站在救援角色是要用什麼心態對付打者。

對於接下來高中木棒聯賽郭宸安在球隊所扮演的角色，鄭志強指出，主要會擔任後援投手，不過關鍵比賽會擔任先發投手，「就跟去年的張峻瑋一樣。」

在冠軍戰順利守成，郭宸安說，「把局面守下來，把氣勢帶起來，幫助球隊贏球。、完成教練團賦予的任務，爸爸有跟我講不同場面要怎麼去投。」

過去郭勇志擔任興農牛守護神，球迷稱他「台中防波堤」，穀保家商和球隊訓練基地在三重，郭宸安笑說，「教練和隊友都叫我『台中防波堤』，我都會開玩笑說自己是『三重防波堤』。」

明年高中畢業選擇升學還是挑戰職棒，郭宸安說，現在沒想那麼遠，還有半年畢業，把自己本分做好，一步一步往下走。

新北藍郭宸安接替投球，成功關門。（記者陳志曲攝）新北藍郭宸安接替投球，成功關門。（記者陳志曲攝）

新北藍郭宸安接替投球，成功關門。（記者陳志曲攝）新北藍郭宸安接替投球，成功關門。（記者陳志曲攝）

新北藍總教練鄭志強。（記者陳志曲攝）新北藍總教練鄭志強。（記者陳志曲攝）

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