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BWF年終賽決賽開打 冬盟冠軍賽上演日本內戰 今日賽事預告與轉播

2024/12/15 06:48

日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未爭奪女雙冠軍。（資料照，美聯社）日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未爭奪女雙冠軍。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日BWF年終賽將進入冠軍戰，女單決賽12年首演中國內戰，由王祉怡對決韓悅，女雙則由日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未，交手韓國白荷娜／李紹希；混雙則是由中國黃雅瓊／鄭思維，對上馬來西亞杜頤溈／陳堂傑，究竟誰能拿下年終賽冠軍獎牌呢！敬請鎖定轉播唷。

今日冬季聯盟迎來季軍賽與冠軍賽並有兩場賽事轉播，分別上演台、日內戰，季軍賽由台灣海洋隊交手台灣山林隊，冠軍賽則是日職白隊強碰日本社會人隊，究竟誰能拿下總冠軍呢，敬請鎖定轉播唷。

TPBL

14:30 國王@海神 博斯運動2台、MOMO綜合台、Youtube

17:00 夢想家@戰神 博斯運動2台、MOMO綜合台、Youtube

PLG

17:00 勇士@領航猿 民視第1台、四季線上、Youtube

冬季聯盟

12：30 季軍賽 DAZN1、DAZN3

18：00 冠軍賽 DAZN1、DAZN3

UBA

15:30 臺灣體大VS臺灣師大 女子預賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

17:20 臺灣科大VS佛光大學 女子預賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

19:10 臺北商大VS美和科大 女子預賽 緯來精彩、愛爾達體育4台

羽球

14:00 BWF 年終賽 決賽 愛爾達體育3台

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