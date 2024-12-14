NBA》七六人傷兵不斷！恩比德鼻竇骨折退場 主帥：太不幸了...

恩比德。（法新社）

〔體育中心 ／綜合報導〕七六人在今日以107：121敗給溜馬，球隊更是再傳噩耗，一哥恩比德（Joel Embiid）在比賽第二節尾聲與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）發生碰撞，球團也在第三節宣布恩比德因傷下半場不得出戰，將在本周末進一步檢查。

事情發生在第二節約剩16秒，恩比德在爭搶籃板過程中遭到馬瑟倫的右臂擊中臉部，恩比德痛苦地躺在地上數分鐘，並用毛巾壓住臉部返回更衣室，最終球隊官方宣布，恩比德診斷為鼻竇骨折。

請繼續往下閱讀...

總教練納斯（Nick Nurse）在賽後表示：「我能想像他可能會覺得自己被『黑雲』籠罩般。」他坦言，恩比德這周練習相當努力，狀態也不錯，球隊甚至做了很多準備工作來幫助他重新融入節奏。「太不幸，這真的太不幸了。」納斯說道。

身為三巨頭之一的馬克西（Tyrese Maxey）也提出自己的看法：「我們只能繼續前進，朝著正確的方向邁進，大家開始了解自己的角色定位，也清楚教練對我們的要求，而現在又變得困難了。」但馬克西認為沒關係，球隊只需要重新調整心態，因為這就是人生。

七六人目前以7勝16敗的戰績排在東部第12名，本場比賽，他們缺少了遭受右肩峰下夾擠的馬丁（Caleb Martin）、下背部痙攣的老將後衛羅利（Kyle Lowry）與左膝髕骨肌腱炎的博納（Adem Bona）。

P.喬治（Paul George）也在賽後談到球隊應對困境的態度：「保持積極，這是我們唯一能做的事，享受比賽並為彼此而戰。」他認為，傷病是比賽的一部份，大家都很清楚這點，球隊會努力拼湊這些碎片，在恩比德缺陣時盡力撐下去。

恩比德擁有豐富的傷病史，在2017–18年賽季與2021–22年賽季，分別遭受左眼眶與右眼眶骨折，本賽季他受到左膝問題的困擾，導致他至今只出賽過6場。而球隊三巨頭恩比德、馬克西與P.喬治目前僅完整打過一場比賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法