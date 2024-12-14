2024悍動希望公益棒球營 戴培峰等6位球員傳授投、打、跑壘及守備技巧

富邦悍將陳仕朋（左起）、戴培峰、葉子霆、李宗賢、王正棠、王念好6位球員參加2024悍動希望公益棒球營。（富邦悍將提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦慈善基金會自13日（週五）起舉辦「2024悍動希望公益棒球營」，今天第2天邀請富邦悍將戴培峰、王正棠、李宗賢、陳仕朋、葉子霆、王念好6位球員組成五星級教練團，親自下場傳授小將們投、打、跑壘及守備技巧，並為最後的校際交流賽擔任指導教練，讓小球員們滿載而歸。

為期兩天的棒球營邀請新北市在地球隊民安國小與新泰國中、外縣市新屋國小、芥菜種會花蓮少年之家共4支球隊伍參與，昨天首日邀請資深體能教練，透過專業體能測試項目評估小球員們的基礎體能情況，透過數據幫助學員及教練更了解小球員的身體狀況，體能教練也會針對個別球員需要強化的部位，提出加強訓練方案，後半場由富邦悍將球團資深行銷人員分享棒球產業的知識及相關工作內容，讓喜歡棒球的孩子們對於周邊配套的產業鏈有更多了解。

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富邦悍將戴培峰（右下）在2024悍動希望公益棒球營指導小朋友。（富邦悍將提供）

今天第2日由王正棠等6位球員分別鎮守投球、打擊、守備、跑壘四大技巧關卡，傳授小球員們專業技巧，王正棠表示，這次參與小朋友年紀比較大，球隊比較少，就可以互動比較多，教的東西可行更深入；多次參與棒球營的李宗賢也表示，小朋友們很好學，問了許多有趣的問題，感覺現在小朋友領悟力變快，有感受到他們對棒球愈來愈熱情。

分站訓練的過程中，除了教練們教導棒球技巧，也透過隊呼及慶祝的互動過程，建立團隊間的共識及默契，希望孩子們能與奪冠的Team Taiwan一樣，打造出互相信任的氛圍與氣勢，身為12強賽台灣隊一員的戴培峰表示，有滿多小朋友問12強的問題，感覺大家都有看，很開心不論大朋友、小朋友都可以一起關注這次比賽。

下午進行四隊校際交流賽，連續參加棒球營多年的陳仕朋表示，戴培峰今天擔任他的首席教練，帶的小朋友在比賽再見安打，很開心；首次參與的王念好覺得很好玩，覺得很像在教小時候不會打球的自己，「希望他們這時候打球開心就好，持續對棒球有熱忱，不要成為負擔。」

棒球營也特別邀請到資深棒球裁判到場，和小球員們分享棒球賽中執法過程與經驗，將特別容易搞混的規則以深入淺出的方式說明，葉子霆分享實戰中印象特別深刻的判決：「比賽中最有印象的判決是隊友王正棠攻佔三壘，對高飛球接殺起跑的案例，還有內野滾地球，跑在線內線外的案例。第一次帶到女壘隊的小朋友，覺得他們表現不輸男生。」

富邦悍將李宗賢戴培峰（右）在2024悍動希望公益棒球營指導小朋友。（富邦悍將提供）

富邦悍將王念好（後排左）在2024悍動希望公益棒球營指導小朋友。（富邦悍將提供）

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