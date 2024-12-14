晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》從YAMAHA CUP金靴獎得主到國家隊成員 黃偉傑、蔡天子鼓勵小球員追夢

2024/12/14 16:52

黃偉傑（右）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）黃偉傑（右）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕第15屆YAMAHA CUP足球賽全國總決賽今在台中朝馬足球場登場，大會特別邀請曾在此項賽事奪得金靴獎的兩位國腳的黃偉傑、蔡天子回娘家，與小球員分享一路以來的心路歷程，兩人也鼓勵學弟妹們勇敢築夢。

效力AC台北競技的黃偉傑去年以18歲之姿成為企甲聯賽改制以來，首位本土且是最年輕的金靴獎得主，也是今年世界盃資格賽台灣隊成員，他在第8屆YAMAHA CUP穿走金靴，今回憶當年參賽過程表示，「當時邀請了日本職業教練與球員來，看到前輩們很厲害，也帶給我很多啟發，讓我想要成為職業球員、國家隊選手，現在我也慢慢達成目標。」

蔡天子（右）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）蔡天子（右）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

黃偉傑今年2月曾到西班牙試訓，原本夏天規劃再去一趟，不過因腳踝傷勢無法成行，自評今年在企甲的表現，他認為，「今年表現沒有特別好，多半是助攻隊友，進球沒有那麼多，可能是因為我去年拿了金靴獎，別隊也會提防，這也是我需要再突破的地方，希望明年還有機會獲獎。」

蔡天子是第8、9屆YAMAHA CUP參賽球員，他在第8屆時以小學五年級的身份越級打怪，隔一年便奪下金靴，他認為，小五那年越級挑戰對自己的生涯帶來很大的幫助，「因為以後進到職業賽場也會遇到比自己年紀大的選手。」

黃偉傑（右）、蔡天子（左）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）黃偉傑（右）、蔡天子（左）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

蔡天子黎明國中畢業後赴美求學，高中畢業後也獲得NCAA D1學校青睞，近期因入選U20亞洲盃資格賽代表隊返台，談及國家隊經驗，他認為，台灣與世界的差距並不大，「像是對上去年的冠軍烏茲別克，我們上半場以1：1踢和，其實差距沒有很遠，但還是要繼續努力，還有可以進步的空間。」

蔡天子今也鼓勵在場的小球員，「有夢想就要去追，不要害怕過程中遇到什麼困難，因為不管結果怎麼樣，過程是最重要的。」

黃偉傑、蔡天子出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）黃偉傑、蔡天子出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中