足球》從YAMAHA CUP金靴獎得主到國家隊成員 黃偉傑、蔡天子鼓勵小球員追夢

黃偉傑（右）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕第15屆YAMAHA CUP足球賽全國總決賽今在台中朝馬足球場登場，大會特別邀請曾在此項賽事奪得金靴獎的兩位國腳的黃偉傑、蔡天子回娘家，與小球員分享一路以來的心路歷程，兩人也鼓勵學弟妹們勇敢築夢。

效力AC台北競技的黃偉傑去年以18歲之姿成為企甲聯賽改制以來，首位本土且是最年輕的金靴獎得主，也是今年世界盃資格賽台灣隊成員，他在第8屆YAMAHA CUP穿走金靴，今回憶當年參賽過程表示，「當時邀請了日本職業教練與球員來，看到前輩們很厲害，也帶給我很多啟發，讓我想要成為職業球員、國家隊選手，現在我也慢慢達成目標。」

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蔡天子（右）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

黃偉傑今年2月曾到西班牙試訓，原本夏天規劃再去一趟，不過因腳踝傷勢無法成行，自評今年在企甲的表現，他認為，「今年表現沒有特別好，多半是助攻隊友，進球沒有那麼多，可能是因為我去年拿了金靴獎，別隊也會提防，這也是我需要再突破的地方，希望明年還有機會獲獎。」

蔡天子是第8、9屆YAMAHA CUP參賽球員，他在第8屆時以小學五年級的身份越級打怪，隔一年便奪下金靴，他認為，小五那年越級挑戰對自己的生涯帶來很大的幫助，「因為以後進到職業賽場也會遇到比自己年紀大的選手。」

黃偉傑（右）、蔡天子（左）出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

蔡天子黎明國中畢業後赴美求學，高中畢業後也獲得NCAA D1學校青睞，近期因入選U20亞洲盃資格賽代表隊返台，談及國家隊經驗，他認為，台灣與世界的差距並不大，「像是對上去年的冠軍烏茲別克，我們上半場以1：1踢和，其實差距沒有很遠，但還是要繼續努力，還有可以進步的空間。」

蔡天子今也鼓勵在場的小球員，「有夢想就要去追，不要害怕過程中遇到什麼困難，因為不管結果怎麼樣，過程是最重要的。」

黃偉傑、蔡天子出席YAMAHA CUP全國總決賽記者會。（記者盧養宣攝）

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