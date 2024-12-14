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TPBL》蘇文儒飆新高22分 關鍵三分彈助海神逆轉雲豹

2024/12/14 16:51

海神蘇文儒。（TPBL提供）海神蘇文儒。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神今天在主場迎戰台啤雲豹，克服全場最多11分落後上演逆轉秀，並在終場前2分多鐘時靠著蘇文儒兩記關鍵三分球，以95：87鎖定勝利。

海神今天在主場迎戰雲豹，兩隊本季過去兩度交手都由海神拿下勝利，而「海瓏王」胡瓏貿今天傷癒回歸，此仗替補上陣。

雲豹今天開局在高錦瑋、威廉斯火力串連下打出13：5攻勢取得領先，但海神在次節迎頭趕上，威勝、摩爾斯接連挺身而出，率隊超車，隨後雲豹也不甘示弱回擊，靠著威廉斯在次節倒數2秒時飆進三分球，半場打完暫時以44：44戰成平手。

海神摩爾斯。（高雄海神提供）海神摩爾斯。（高雄海神提供）

雲豹在第3節一度擴大到雙位數領先，但在該節最後2分鐘時，胡瓏貿吞下技術犯規，意外激起他的鬥志，他連拿6分助隊追到3分落後。

眼看海神迎頭趕上，王皓吉、高錦瑋接連命中三分球，助隊穩住局面，但海神在比賽尾聲靠著蘇文儒連兩記三分彈，在終場前2分鐘時取得5分領先，雲豹在關鍵時刻失誤自亂陣腳，只能吞下敗仗。

海神蘇文儒投進4顆三分球，拿下22分寫個人得分新高，摩爾斯17分、13籃板次之，威勝進帳13分、15籃板；雲豹方面，威廉斯、克羅馬都拿下19分最高，高錦瑋進帳16分、9助攻。

雲豹威廉斯。（TPBL提供）雲豹威廉斯。（TPBL提供）

海神威勝。（TPBL提供）海神威勝。（TPBL提供）

雲豹克羅馬。（TPBL提供）雲豹克羅馬。（TPBL提供）

雲豹高錦瑋。（TPBL提供）雲豹高錦瑋。（TPBL提供）

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